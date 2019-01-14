Москва онлайн покажет, как приготовить хачапур-лодочку дома

Фото: Юлия Трифонова

20 января не пропустите трансляцию мастер-класса от шеф-повара Григория Менешяна. Он научит делать хачапур-лодочку в домашних условиях.

Менешян родился в 1962 году в Сухуми. В шестнадцатилетнем возрасте начал работать в одной из пекарен родного города. Там научился готовить хачапури по-аджарски. Позднее работал в ресторане "Нарта" на побережье Черного моря в Абхазии. В 1992 году повар переехал в Москву и работал в разных ресторанах, пока в 2015 году его не пригласили в только открывающееся на тот момент кафе грузинской кухни.

С этого занятия начнется цикл кулинарных мастер-классов, которые будут проводить шеф-повара из разных ресторанов Москвы. Любите национальные блюда мировой кухни, изысканные ароматы и пикантные вкусы? Хотите научиться готовить так, чтобы удивлять гостей и баловать себя? Тогда наш новый проект для вас, следите за анонсами!

Трансляция мастер-класса начнется 20 января в 10:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.