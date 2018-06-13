Москва онлайн покажет, существует ли художник Бэнкси на самом деле

В ЦДХ проходит выставка британского уличного художника Бэнкси. Что мы знаем о нем? Вандал, политический активист, анархист, спекулянт, пранкер, аноним, икона уличного искусства, режиссер, владелец отеля в Палестине и любимый художник Великобритании? Откуда он взялся? О нем знают все. Но кто он, чем занимается в повседневности, как выглядит – тайна.

Исследователь уличного искусства Анна Нистратова провела расследование феномена Banksy. Она взяла интервью у бывшего агента художника, галериста Стива Лазарилиса, и поговорила с Филиппом Уолкером, директором Бристольского музея, где в 2009 году тоже проходила выставка Banksy VS Bristol Museum. На лекции Анна расскажет все, что ей удалось узнать об одной из самых загадочных фигур наших дней.

Организатор лекции – "Образовательный проект "Follow Art!". Смотрите трансляцию 14 июня в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.