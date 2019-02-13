Москва онлайн покажет, как приготовить утиное жаркое на радость мужу (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА)

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22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, шеф-повар Елена Никифорова приготовит блюдо для настоящих мужчин – утиное жаркое.

Это занятие – продолжение цикла кулинарных мастер-классов, которые проводят шеф-повара из разных ресторанов Москвы. В прошлые разы мы приготовили хачапур-лодочку и пиццу. Любите национальные блюда мировой кухни, изысканные ароматы и пикантные вкусы? Хотите научиться готовить так, чтобы удивлять гостей и баловать себя? Тогда наш проект для вас, следите за анонсами!

Трансляция начнется 22 февраля в 14:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.