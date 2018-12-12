Москва онлайн покажет, как портниха императрицы задала моду в СССР

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

15 декабря на ВДНХ в павильоне "Умный город" состоится лекция "Надежда Ламанова – портниха двора ее императорского величества". Речь пойдет о талантливой художнице-модельере, находчивой предпринимательнице, в чьих нарядах блистала на экранах Любовь Орлова. Именно Надежду Ламанову Станиславский называл "Шекспиром портновского мастерства". Ее наряды хранятся в коллекциях российских музеев.

До 1917 года она одевала императрицу и привилегированных клиенток, а после революции стала у истоков советской моды. Ее вклад в развитие дизайна и портновского искусства в России и Советском Союзе был огромный. Надежда дожила до 80 лет и при этом до последнего дня не выходила из дому без шляпки и перчаток, которые всегда идеально были подобраны к платью.

На лекции слушатели узнают:



как модистка из ателье Войткевич в 24 года становится поставщицей двора его императорского величества;

благодаря кому и как появился популярный долгие годы в Европе стиль la russe;

как платья из мешковины и бусы из хлебного мякиша завоевали гран-при на выставке в Париже.