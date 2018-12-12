Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

12 декабря, 12:29

Москва онлайн покажет, как портниха императрицы задала моду в СССР

Москва онлайн культура

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

15 декабря на ВДНХ в павильоне "Умный город" состоится лекция "Надежда Ламанова – портниха двора ее императорского величества". Речь пойдет о талантливой художнице-модельере, находчивой предпринимательнице, в чьих нарядах блистала на экранах Любовь Орлова. Именно Надежду Ламанову Станиславский называл "Шекспиром портновского мастерства". Ее наряды хранятся в коллекциях российских музеев.

До 1917 года она одевала императрицу и привилегированных клиенток, а после революции стала у истоков советской моды. Ее вклад в развитие дизайна и портновского искусства в России и Советском Союзе был огромный. Надежда дожила до 80 лет и при этом до последнего дня не выходила из дому без шляпки и перчаток, которые всегда идеально были подобраны к платью.

На лекции слушатели узнают:

  • как модистка из ателье Войткевич в 24 года становится поставщицей двора его императорского величества;
  • благодаря кому и как появился популярный долгие годы в Европе стиль la russe;
  • как платья из мешковины и бусы из хлебного мякиша завоевали гран-при на выставке в Париже.

Лекция входит в цикл исторических лекций "Поставщики Москвы: история в лицах. Прошлое". Организатор цикла исторических лекций – департамент города Москвы по конкурентной политике при участии объединения "Я покажу тебе Москву". Трансляция начнется 15 декабря в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать