Москва онлайн покажет прямое включение с Международной космической станцией

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14 октября для гостей XIII Московского фестиваля NAUKA 0+ пройдет прямое включение с Международной космической станцией. Пообщаться с космонавтами, узнать о их работе и жизни в космосе можно будет из Шуваловского корпуса МГУ и парка "Зарядье". А если посетить мероприятие не получается, то смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12:00.

Первый в России фестиваль науки был проведен в 2006 году по инициативе ректора МГУ, академика В.А. Садовничего. Ученые доступным языком рассказывали о своих достижениях, демонстрировали последние разработки и чудеса техники За три дня лекции, мастер-классы, дискуссии и научные бои посетило более 20 тысяч человек. Мероприятие стало ежегодным.

Смотрите трансляцию 14 октября в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.