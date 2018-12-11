Москва онлайн показывает выход российских космонавтов в открытый космос

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Олег Кононенко вышли за пределы Международной космической станции в скафандрах нового поколения "Орлан-МКС". Им предстоит обследовать внешнюю поверхности корабля "Союз МС-09", в котором ранее было обнаружено отверстие.

Оба космонавта работают в новых скафандрах "Орлан-МКС" с климат-контролем. На Кононенко надета командирская экипировка с красными лампасами, на Прокопьеве — с синими полосами вдоль скафандра.

Система терморегулирования позволит контролировать температуру тела оператора и создать для него оптимальные тепловые условия для работы в открытом космосе. Использование полиуретана вместо резины позволит увеличить срок службы гермооболочек на орбите минимум в полтора раза.

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