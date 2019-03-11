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Культура

11 марта, 15:42

Москва онлайн покажет интервью с блогером и бывшей женой Гуфа Айзой

Москва онлайн культура

Фото: ТАСС/Анна Салынская

12 марта гостьей радиопередачи "Улица Правды" станет Айза Долматова, дизайнер, блогер, известная многим как бывшая жена рэпера Гуфа. Не пропустите прямую трансляцию прямо из студии "Москвы FM". Вы узнаете о жизни Айзы на Бали, воспитании детей, творчестве и красоте.

После окончания школы Айза поступила в Лингвистический университет на факультет права и экономики. По специальности девушка не проработал ни дня. Она стала дизайном одежды и украшений. На одной из вечеринок познакомилась с музыкантом Алексеем Долматовым, выступавшим под сценическим псевдонимом Гуф. Отношения развивались стремительно, пара узаконила отношения, у них родился сын. Однако пристрастие Гуфа к наркотикам и частые измены привели к разводу. Сегодня Айза занимается творчеством и ведет популярный блог.

"Улица Правды" – это непринужденная беседа о культурных развлечениях столицы. Борис Болелов и Vj Chuck знают, на какие концерты можно не ходить, а какие городские события пропускать нельзя. Каждую неделю в студию приходят те, кто делает Москву самым зажигательным городом Земли: трендсеттеры, музыканты, шоумены, актеры, рэпперы и блогеры, режиссеры и диджеи

Смотрите трансляцию 12 марта в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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