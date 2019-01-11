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Общество

11 января, 13:06

Москва онлайн покажет, как не сойти с ума в мегаполисе

Москва онлайн общество

17 января в рамках лектория "Бегу к врачу" состоится лекция о том, как сохранить психическое здоровье в условиях постоянного стресса и эмоционального накала. Прочитает ее клинический психолог, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации ПКБ 1 имени Алексеева Никита Чернов.

Спешка, суета, шум, пробки, очереди, работа, конфликты, негативные новости, недостаток сна, неправильное питание – жители больших городов сталкиваются с этим ежедневно. Стресс может стать причиной возникновения психических проблем.

На лекции клинический психолог затронет следующие темы:

  • как без стресса перейти от праздников к рабочим будням;
  • как выстраивать распорядок дня;
  • как распределить свое внимание между разными делами;
  • как сочетать умственные и физические нагрузки;
  • как сочетать нагрузки и отдых;
  • какую роль в поддержании психологического здоровья играет сон;
  • место семьи и друзей в повседневности большого города;
  • как избежать излишних раздражителей;
  • нужно ли сдерживать эмоциональные всплески;
  • какие решения лучше принимать на "холодную голову";
  • в каких случаях стоит посоветоваться с клиническим психологом;
  • как обоснованы советы психолога.

Трансляция начнется 17 января в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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