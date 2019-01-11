Москва онлайн покажет, как не сойти с ума в мегаполисе

17 января в рамках лектория "Бегу к врачу" состоится лекция о том, как сохранить психическое здоровье в условиях постоянного стресса и эмоционального накала. Прочитает ее клинический психолог, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации ПКБ 1 имени Алексеева Никита Чернов.
Спешка, суета, шум, пробки, очереди, работа, конфликты, негативные новости, недостаток сна, неправильное питание – жители больших городов сталкиваются с этим ежедневно. Стресс может стать причиной возникновения психических проблем.
На лекции клинический психолог затронет следующие темы:
- как без стресса перейти от праздников к рабочим будням;
- как выстраивать распорядок дня;
- как распределить свое внимание между разными делами;
- как сочетать умственные и физические нагрузки;
- как сочетать нагрузки и отдых;
- какую роль в поддержании психологического здоровья играет сон;
- место семьи и друзей в повседневности большого города;
- как избежать излишних раздражителей;
- нужно ли сдерживать эмоциональные всплески;
- какие решения лучше принимать на "холодную голову";
- в каких случаях стоит посоветоваться с клиническим психологом;
- как обоснованы советы психолога.
Трансляция начнется 17 января в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.