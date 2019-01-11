Москва онлайн покажет, как не сойти с ума в мегаполисе

17 января в рамках лектория "Бегу к врачу" состоится лекция о том, как сохранить психическое здоровье в условиях постоянного стресса и эмоционального накала. Прочитает ее клинический психолог, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации ПКБ 1 имени Алексеева Никита Чернов.

Спешка, суета, шум, пробки, очереди, работа, конфликты, негативные новости, недостаток сна, неправильное питание – жители больших городов сталкиваются с этим ежедневно. Стресс может стать причиной возникновения психических проблем.

На лекции клинический психолог затронет следующие темы:



как без стресса перейти от праздников к рабочим будням;

как выстраивать распорядок дня;

как распределить свое внимание между разными делами;

как сочетать умственные и физические нагрузки;

как сочетать нагрузки и отдых;

какую роль в поддержании психологического здоровья играет сон;

место семьи и друзей в повседневности большого города;

как избежать излишних раздражителей;

нужно ли сдерживать эмоциональные всплески;

какие решения лучше принимать на "холодную голову";

в каких случаях стоит посоветоваться с клиническим психологом;

как обоснованы советы психолога.