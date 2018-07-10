Москва онлайн покажет, как преобразится жизнь москвичей после ЧМ по футболу

14 июля в Институте медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" состоится дискуссия о том, как изменится жизнь вокруг "Лужников" после окончания чемпионата мира по футболу.

Помимо Большой спортивной арены на территории спорткомплекса откроются самые разные объекты: от теннисного клуба до Дворца водных видов спорта и фуд-корта. Какие возможности будут доступны москвичам с появлением такого универсального комплекса? Как изменится жизнь района после завершения работ? Ответы на эти вопросы озвучат участники дискуссии:

первый заместитель генерального директора спорткомплекса "Лужники" Эдуард Зернин;

руководитель направления соучаствующего проектирования и работы с горожанами КБ Стрелка Наталья Маковецкая.