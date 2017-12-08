Москва онлайн покажет гулянья на чешской рождественской ярмарке

9 декабря в столичном Чешском культурном центре состоится рождественская ярмарка подарков ручной работы. Посетителей ждут игры и мастер-классы для детей, кукольный театр и вертеп, песни, танцы и колядки вместе с певцами. Корреспондент Москвы 24 посетит мероприятие и пообщается с гостями, узнает их планы на новый год и расспросит о том, какие подарки они ищут.

Прямую трансляцию смотрите 9 декабря в 11:45 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.