Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

3 декабря, 13:24

Москва онлайн покажет, как менялся образ ведьмы от Средневековья до наших дней

Москва онлайн культура

Фото: depositphotos/fergregory

5 декабря в Культурном центре ЗИЛ состоится лекция на тему – "Хорошая плохая репутация: трансформации образа средневековой ведьмы в современной культуре". Прочитает ее преподаватель Школы культурологии НИУ ВШЭ Земфира Саламова.

Средневековье – мрачное время, которое ассоциируется у современных людей с крестовыми походами, чумой и охотой на ведьм. Если ознакомиться с средневековыми авторами демонологической литературы, то можно сделать вывод, что ведьмой могли признать абсолютно любую женщину, чье поведение отличалось от остальных людей. Не так одевается, не так ведет себя, не так готовит еду, отличается внешне, имеет физические недуги. Почему она другая? Потому что ее душа принадлежит дьяволу.

В XIX веке писатели-романтики подхватили этот образ и увековечили в своих произведениях. Они изображали ведьму как объект репрессий государства и церкви. Истории этих женщин печальны и загадочны, преступления таинственны. Прекрасная Эсмеральда была обвинена в колдовстве, но за что же? За свою красоту, честность и непокорность?

Образ ведьмы и сегодня вдохновляет писателей и режиссеров на создание книг и фильмов, которыми зачитываются и засматриваются люди по всему миру. Почему? Существуют ли ведьмы на самом деле? И как их образ в культуре менялся на протяжении веков. Обо всем этом и пойдет речь на лекции.

Лекция входит в цикл "Молчаливые века: о некоторых табу в Средневековье", который проводится в рамках проекта "Университет, открытый городу: лекции молодых ученых Вышки в Культурном центре ЗИЛ". Трансляция начнется 5 декабря в 19:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать