Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "Здесь и сейчас!"

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

1 августа в Центральном Манеже открылась выставка "Здесь и сейчас!" На масштабной выставке можно будет получить представление о современных столичных театрах, инсталляциях, видео-арте, перформансах, образовании, издательской деятельности и других культурных и творческих направлениях. Проекты выставки – самые яркие и актуальные примеры инициатив, которые формируют культурный ландшафт мегаполиса.

8 августа читатели портала Москва 24 смогут получить должную подготовку перед посещением выставки, посмотрев прямую трансляцию экскурсии, которая организована специально для нашего издания. Гид проведет по выставочному пространству, расскажет о самых интересных экспонатах, познакомит с выдающимися художниками, новыми веяниями и смелыми направлениями в искусстве.

Смотрите 8 августа трансляцию в 15:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.