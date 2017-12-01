Москва онлайн покажет концерт Габриэля Прокофьева на фестивале Sound Up

4 декабря в колонном зале Дома Союзов в рамках музыкального фестиваля Sound Up Габриэль Прокофьев, внук русского композитора Сергея Прокофьева, представит концерт для оркестра и диджея.

Габриэль Прокофьев с легкостью соединяет академические традиции и последние нововведения хип-хопа и электроники. Он сумел состояться в той же профессии, что и его дед. Родившись в Лондоне в семье художника Олега Прокофьева, Габриэль вырос на классической музыке. В юности он сочинял произведения, подражая дедушке. В десять лет он основал первую рок-группу. Олег получил композиторское образование в университетах Бирмингема и Йорка. Он много экспериментировал, продюсировал рэп-артистов и писал электронную музыку. В том 2003 году он организовал лейбл Nonclassical, который выпускает как его собственные работы, так и других музыкантов. В портфолио Габриэля семь симфонических концертов, разноплановая камерная и вокальная музыка, оркестровый ремикс. Его музыку исполняли ведущие оркестры мира, знаменитые дирижеры и звездные солисты. Ею восхищались критики изданий – от The Guardian до The Times.

На фестивале Sound Up Гаюриэль Прокофьев познакомит столичную публику с избранными произведениями. Прозвучит сочинение – Concerto for Turntables, концерт для оркестра и диджея-тернтейблиста.

За виниловыми вертушками московской премьеры Concerto for Turntables будет стоять DJ Tactics. Оркестр вечера – Студия новой музыки под управлением Станислава Малышева.

Прямую трансляцию смотрите 4 декабря в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.