Москва онлайн покажет, как москвичи пекут блины и делают балалайки

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В столице начался фестиваль "Московская Масленица". Он будет проходить с 1 по 10 марта на 23 городских площадках. Площадь Революции – одно из самых шумных и веселых мест, где можно принять участие в играх и интерактивных спектаклях, а также научиться печь блины, сахарные пышки и пряники. 4 марта наш корреспондент Ярославна Зорькина прогуляется по ярмарке, познакомится с массовиками-затейниками и кулинарами, пообщается с гостями.

В 15:00 начнется прямая трансляция мастер-класса "Веселая балалайка". Его участники сделают музыкальный инструмент из массива и фанеры, натянут леску и попробуют исполнить задорные песни.

Трансляция начнется 4 марта в 14:40 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.