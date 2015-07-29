В "Москва-Сити" открылась первая подземная ярмарка в городе

Фото: facebook.com/moscowcitymanagement

В "Москва-Сити" открылась первая подземная ярмарка Empire Blackyard. Как сообщается на официальной странице ярмарки в Facebook, на мероприятии представлен фудкорт, площадка для пинг-понга, книги, музыка и многое другое.

Ярмарка будет открыта до 28 августа. Гостей ждут турниры по пинг-понгу от чемпионов Ping Pong Club Moscow, маркет овощей и фруктов с Даниловского рынка, лучшие видеоролики с Каннского фестиваля, книги и коллекционные комиксы от издательства АСТ, концепт-стор испанской обуви Maians, а также превью нового проекта известного флориста-декоратора Романа Ковалишина, первый вейп-шоп в России Babylon Vapeshop и многое другое.