Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля 2015, 14:30

Город

В "Москва-Сити" открылась первая подземная ярмарка в городе

Фото: facebook.com/moscowcitymanagement

В "Москва-Сити" открылась первая подземная ярмарка Empire Blackyard. Как сообщается на официальной странице ярмарки в Facebook, на мероприятии представлен фудкорт, площадка для пинг-понга, книги, музыка и многое другое.

Ярмарка будет открыта до 28 августа. Гостей ждут турниры по пинг-понгу от чемпионов Ping Pong Club Moscow, маркет овощей и фруктов с Даниловского рынка, лучшие видеоролики с Каннского фестиваля, книги и коллекционные комиксы от издательства АСТ, концепт-стор испанской обуви Maians, а также превью нового проекта известного флориста-декоратора Романа Ковалишина, первый вейп-шоп в России Babylon Vapeshop и многое другое.

Место: Деловой комплекс "Империя", Москва-сити, Пресненская набережная, дом 6, строение 2

Время: до 28 августа, 12.00 – 21.00

Вход свободный

Москва-Сити ярмарки маркеты Empire Blackyard деловой комплекс Империя

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика