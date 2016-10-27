Первые пункты проката самокатов могут появиться в "Москва-Сити" в 2017 году

Первые станции городского проката самокатов могут появиться в 2017 году в рамках пилотного проекта, сообщает Агентство "Москва".

По словам замглавы департамента транспорта Алины Бисембаевой, открыть их хотят на территории комплекса "Москва-Сити". На первом этапе предполагается открыть четыре-пять точек.

Прокат самокатов будет работать по аналогичному принципу с московским велопрокатом. Минута аренды примерно будет стоить два рубля, час проката – 60 рублей. Также могут появиться недельные и месячные абонементы.

Москвичи все чаще выбирают в качестве средства передвижения самокат: он легок в использовании, подходит для занятий спортом и удобен в общественном транспорте. Кроме того, в Москве в последнее время активно меняется спрос и цены на самокаты.

Ранее сообщалось, что в районе станций Московского центрального кольца (МЦК) могут появиться пункты проката самокатов.

Прокаты построят за счет инвесторов и будут платными. Стоимость абонемента на месяц составит около 1000 рублей. Предлагается закрывать прокат самокатов на три месяца зимой, а в остальные времена года держать открытым.