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Проекты

25 июля 2014, 13:17

Два новых небоскреба построят в "Москве-Сити"

Москва-Сити высотки проекты стройкомплекс Москвы

Фото: m24.ru

На территории делового центра "Москва-Сити" в ближайшее время появятся два новых небоскреба. Объект возведут на пересечении Третьего транспортного кольца и 1-го Красногвардейского проезда, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Новое строение будет состоять из двух высотных зданий с единым шестиэтажным основанием и двухуровневой подземной парковкой. На стоянке смогут разместиться до 172 машин.

Одна из башен, 49-этажная, станет офисным центром, а в другой, 85-этажной, разместятся гостиница и апартаменты. Высота строений – 240,5 и 339 метра, общая площадь застройки составляет 250 тысяч квадратных метров. Планируется, что офисное здание будет сдано уже в этом году, гостиничное - в конце 2016.

"Москва в цифрах": Деловой центр "Москва-Сити"

В настоящее время на площадке работают около 2 тысяч человек. Офисное здание уже практически достроено, ведутся отделочные и фасадные работы, прокладываются инженерные сети. Что касается второй башни, то на ее предпоследнем этаже завершаются монолитные работы. Продолжается строительство шестиэтажного общего основания двух высоток.

Строительство объекта началось в августе 2007 года, через год, впрочем, оно было приостановлено, возобновились работы только в ноябре 2010 года. По данным Мосгосстройнадзора, за период строительства было выявлено 200 нарушений, выданы предписания об их устранении каждого из них. Также оформлен 31 протокол об административных правонарушениях в области строительства, наложены штрафы на сумму более 1,8 миллиона рублей.

"При строительстве высотных зданий применяются новейшие стройматериалы, они, как правило, сложны в конструктивном исполнении. Особое внимание уделяется вопросам безопасности, в том числе выполнению работ по антитеррористической защищенности и соответствию требованиям пожарной безопасности", – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

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Напомним, как ранее сообщал M24.ru, основную часть зданий делового центра "Москва-Сити" достроят в 2018 году.

Стартовало строительство небоскребов в "Москва-Сити" в 1996 году. В настоящий момент построено семь башен: "Башня 2000", небоскребы "Москва" и "Санкт-Петербург" (вместе они образуют комплекс "Город столиц"), "Империя", "Башня на Набережной", "Северная башня", "Меркурий". Продолжается строительство небоскребов "Эволюция", "Евразия", "Око". Общая площадь делового центра должна составить 100 га.

Башню "Эволюция" в "Москва-Сити" откроют до конца 2014 года. Там будет Дворец бракосочетаний и подземный паркинг на 1139 машино-мест. Уже завершено возведение основных конструкций башни, с 3-го по 18-й этажи смонтирован фасад, идет установка лифтов, эскалаторов и систем противопожарной защиты, а также внутренних инженерных коммуникаций.

В июне парковка на 14 улицах Пресненского района, прилегающих к деловому центру "Москва-Сити", стала платной. Первые 2 часа стоянки стоят 80 рублей в час. Следующие минуты считаются из расчета 130 рублей за час.

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Сюжет: Строительство делового центра "Москва-Сити"

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