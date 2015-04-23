Новый пешеходный мост к "Москва-Сити" начнут строить в этом году

Фото: М24.ru/Евгения Смолянская

В 2015 году планируется начать строительство нового пешеходного моста от набережной Москвы-реки до комплекса "Москва-Сити", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления формирования и реализации инвестиционных программ Москомстройинвеста Наталию Лисюкову.

На конференции "Высокий мир. Москва-Сити. Обратный отсчет" Лисюкова заявила, что мост должен стать пешеходным и функционировать как "общественная зона, общественное пространство".

По ее словам, решение о строительстве моста утверждено на градостроительно-земельной комиссии. "Сейчас планируется проработка архитектурных решений", – сказала Лисюкова, отметив, что инвестор находится "в активной фазе" и к концу года уже может выйти на площадку.

Сейчас в районе "Москва-сити" один пешеходный мост "Багратион" на Краснопресненской набережной, связывающий деловой центр с престижными жилыми районами Кутузовского проспекта.

"Москва-Сити" входит в число наиболее масштабных градостроительных проектов в России за последние десятилетия. По мнению Хуснуллина, она станет одной из главных достопримечательностей Москвы 21 века, а "Башня Федерация" будет самым высоким объектом в Европе.

"Москва в цифрах": "Эволюция" завершена

Как ранее сообщало издание M24.ru, один из небоскребов "Москвы-Сити", "Башню Федерация", стал самым высоким зданием в России и Европе. Он достиг высоты 343 метра. Ранее самым высоким зданием в Европе была также расположенная в "Москва-Сити" башня "Меркурий", высота которой 338 метров.

На территории "Москвы-сити" также построят большой транспортно-пересадочный узел. Он объединит наземный транспорт, две линии метро, Малое кольцо железной дороги, Третье транспортное кольцо и вертолетную площадку. Будет оборудован выход к речному транспорту.