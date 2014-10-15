Причиной падения люльки с рабочими в "Москва-Сити" стало нарушение безопасности

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Предварительной причиной падения подъемника с рабочими на стройке в "Москва-Сити" стало грубое нарушение техники безопасности, сообщили M24.ru в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Ранее ведомство пообещало провести внеплановую проверку стройплощадки в бизнес-центре, где утром 15 октября из-за падения люльки погиб рабочий. Кроме того, представители заказчика и генподрядчика вызваны в комитет для дачи объяснений.

Напомним, утром 15 октября при строительстве офисного здания в БЦ "Москва-Сити" из-за обрыва троса упала люлька с 8 рабочими, которая предназначалась для перевозки стройматериалов.

По факту падения люльки в "Москве-Сити" проведут внеплановую проверку

В результате погиб один человек, еще семеро, граждане Узбекистана, получили травмы. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Это уже не первый подобный случай в этом месяце. Так, на прошлой неделе трое рабочих пострадали в результате падения строительной люльки на улице Платовская. А днем ранее в строящемся доме в Коммунарке упал технический лифт, в котором находились трое рабочих. От полученных травм они скончались на месте.