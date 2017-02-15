Киноконцертный зал в комплексе "Москва-Сити" сдадут в конце 2017 года

Многофункциональный киноконцертный зал в комплексе "Москва-Сити" планируют сдать в эксплуатацию в декабре текущего года, сообщает пресс-служба Мосгорстройнадзора.

По словам председателя ведомства Олега Антосенко, здание расположено на шестом участке и рассчитано на проведения зрелищных массовых мероприятий, форумов и гала-концертов.

Общая площадь здания составит порядка 38,3 тысячи квадратных метров, а вместимость – около 1,6 тысячи человек. При этом зал, размещенный под уникальным светопрозрачным куполом диаметром 64 метра, будет иметь сцену-трансформер.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин заявил, что в ближайшие два года на территории комплекса возведут пять новых зданий общей площадью около 1,7 миллиона квадратных метров.

Вместе с тем, в "Москва-Сити" появится обустроенная общегородская площадь, которую соединят пешеходными маршрутами с ЦВК "Экспоцентр" и мостом "Багратион".

Хуснуллин добавил, что параллельно с этим продолжатся работы по развитию транспортной инфраструктуры – вскоре здесь пройдут участки Калининско-Солнцевской линии и Третьего пересадочного контура.

