Отец разбившегося в "Москва-сити" молодого человека рассказал о ссоре с сыном

Молодой человек, упавший с башни "Око" в "Москва-сити", незадолго до трагедии поссорился с отцом, с которым пришел на каток. Об этом рассказал полицейским отец погибшего, сообщает телеканал "Москва 24".

По версии родителя, это могло послужить причиной самоубийства. Однако следствие рассматривает и другие версии. В том числе и неудачную попытку сделать селфи на фоне вечерней Москвы.

Сейчас смотровая площадка закрыта, как говорят сотрудники – по техническим причинам. В здании и вокруг работают сотрудники полиции.

В субботу, 14 января, 18-летний молодой человек упал с 86-го этажа на припаркованный снизу автомобиль Mercedes-Benz Gelandewagen.

Следственный комитет проводит доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.