Мужчина выпал с сотого этажа небоскреба в "Москва-Сити"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Мужчина выпал с сотого этажа строящегося небоскреба в "Москва-Сити". Пострадавший скончался на месте происшествия, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел по адресу: Пресненская набережная, дом 10. На месте событий работает следственная группа, она устанавливает все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством. Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в начале апреля Следственный комитет начал проверку обстоятельств падения шестилетнего мальчика с пятого этажа жилого дома.

Ребенок вышел на балкон квартиры и облокотился на москитную сетку, установленную в проеме окна. Сетка не выдержала веса мальчика, и ребенок выпал наружу. Родителям об инциденте сообщили очевидцы, после чего они незамедлительно вызвали скорую помощь.

Ребенку оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.