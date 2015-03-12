Небоскребы "Москва-сити" соединили галереей под землей

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

В ММДЦ "Москва-Сити" открыта новая подземная галерея, соединяющая небоскребы делового центра, сообщили M24.ru в пресс-службы "Башни Федерация".

Переход будет на уровне -1 этажа Высотки связываются между собой, торговым центром и станциями метрополитена. Новая галерея соединяет "Башню Федерация" и высотку "Стальная Вершина" (бывшая "Евразия") в единое пространство.

Отметим, что в "Москва-Сити" уже открыто несколько галерей, которые связывают небоскребы, торговый центр "АФИМОЛЛ Сити" и метрополитен.

Генеральный директор "Башня Федерация" Михаил Смирнов добавил, что между "АФИМОЛЛ Сити" и высоткой предусмотрены две подземные галереи, одна из них уже открыта.

Напомним, комплекс "Башня Федерация" состоит из двух башен "Восток" и "Запад", возведенных на одном стилобате. Комплекс размещается на участке площадью 10, 7 тысячи квадратных метров, при этом включает в себя почти 443 тысячи квадратных метров помещений.

Полностью завершенная 242-метровая башня "Запад" насчитывает 63 этажа. В башне "Восток" по окончании строительства будет 95 этажей, ее высота составит 373,7 метра. Этот небоскреб является самым высоким зданием в России и в Европе. До этого самым высоким зданием в Европе была также расположенная в "Москва-Сити" башня "Меркурий", высота которой 338 метров.

Мировой рекорд по высотности принадлежит построенному в 2010 году в Дубае 828-метровому небоскребу "Бурдж-Халифа".