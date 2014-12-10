"Око Саурона" в Москве-Сити: мракобесие, реклама или творчество

Кадр из фильма "Властелин колец"

11 декабря на территории делового центра Москва-Сити должен был появиться арт-объект "Око Саурона". Его установка была приурочена к выходу последней части кинотрилогии "Хоббит". Однако организаторы отменили проект из-за негативной реакции общественности.

Корреспондент сетевого издания M24.ru пообщался с деятелями культуры и искусства и узнал, почему церковь против "Ока Саурона" и можно ли приравнивать к рекламе создание такого арт-объекта.

Сергей Сельянов, кинопродюсер

"Это рекламная фишка. На моей памяти было много подобных акций: запускали шары, писали слоганы на гоночных машинах, я уже не говорю о троллейбусах, и арт-объекты делали.

Но нестандартные способы рекламы срабатывают далеко не всегда, а стоят иногда довольно дорого. Поэтому позволить себе это могут фильмы, у которых ожидаются большие сборы. Но опять таки, и в этом случае есть риск, что реклама не сработает.

Многие продюсеры, перепробовав нестандартные способы рекламы, возвращаются к традиционным, поскольку зритель уже знает, где искать рекламную информацию. То есть связь между рекламой и тем, что будет в кино уже установлена. Люди просто могут не понять, что "Око Саурона" имеет отношение к фильму.

В свое время выходил в прокат фильм "Личный номер". Картина про спецслужбы. На билбордах в Москве висел военный жетон, на котором было написано «Личный номер». Тогда многие жители столицы решили, что это реклама нового тарифного плана какого-то из военных мобильных операторов. Люди не поняли, что это реклама фильма"

Сергей Серегин, режиссер-аниматор

"Для такого продукта как "Хоббит" или "Гарри Поттер" такие арт-объекты - это скорее имиджевая реклама. Ведь не хорошо "Хоббиту", тем более третьей его части, выходить в полной тишине.

Хотя и рекламой арт-объект в Москва-Сити назвать нельзя стопроцентно. Это больше арт-событие, которое не повлияет на сборы фильма – все и так знают, что выходит "Хоббит".

Я сам с удовольствием читал Толкиена. Но в данном случае смущает направленность арт-объекта. Все-таки Око Саурона – это темные силы. Многие люди истолкуют неправильно.

Здесь нужно понимать, что все это фантазия, сказка, никакого дьявольского призыва арт-объект не содержит

Знаю, что РПЦ уже выступила против "Ока Саурона". Лично я не вижу в арт-объекте идеологического мракобесия. При этом смысл задумки будет понятен только тем, кто знаком с фильмом и произведением. Для всех остальных это будет просто чем-то светящимся над Москвой"

Артур Гаспарян, музыкальный критик, телеведущий

"Чем больше арт-объектов будет в нашем городе, тем лучше. Это интересная, живая идея. Если подобного рода инсталляции давно уже норма жизни для европейского мегаполиса (Берлина, Лондона, Нью-Йорка), то для Москвы это необычно.

Я расцениваю такой арт-объект как позитивное событие, которое оживит наши суровые будни.

Помню подобного рода инсталляции, в частности, историю со знаменитым и скандальным чемоданчиком Louis Vuitton на Красной площади, который вызвал совершенно нездоровый ажиотаж. В итоге чемоданчик был изгнан с Красной площади.

Что касается "Ока Саурона", то судя по возбужденной реакции, можно сказать, что определенный рекламный эффект достигнут. Об этом "Оке Саурона" узнали даже те, кто не собирался смотреть "Хоббита".

Первая часть "Хоббита" лично меня разочаровала, клонило ко сну все время. И я уже не собирался смотреть продолжение. Но вот на "Око Саурона" посмотреть хочется.

Очень забавная реакция на установку "Ока Саурона" была у господина Чаплина, который говорил об актах сатанинских символов. Подобные вещи странно слышать, когда они всерьез произносятся в светском обществе XXI века. Кажется, у нас общественный регресс в сторону средневекового мракобесия"

Андрей Прошкин, президент "Киносоюза"

"Я считаю глупостью то, что церковь обратила внимание на этот арт-объект и высказалась против него. У меня он не вызывает никаких эмоций. На "Хоббита" не пойду в любом случае. Не потому, что фильм плохой, он прекрасный, но просто не мой по формату. И никакие арт-объекты не изменят моего решения"

Яша Яворская, куратор центра дизайна и архитектуры Artplay

"Задумка интересная и формат хороший. Но сам выбор арт-объекта нельзя считать удачным. Дело в том, что фильм "Хоббит", как и саму книгу, знают не многие российские зрители и читатели.

Нужно грамотно подбирать контент, не забывать о наших зрителях. При этом во главу угла ставить их понимание реальности. Безусловно, мы всегда стараемся придерживаться дидактической функции, но когда речь идет об объекте, который выставляется на всеобщее обозрение, то авторы идеи должны рассчитывать на всю аудиторию, а не только на целевую".