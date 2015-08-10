В столице пройдет забег на крышу небоскреба в "Москва-Сити"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

3 сентября в Москве состоится третий ежегодный скоростной "Забег в высоту" на крышу одного из самых высоких жилых зданий Европы – небоскреба "Город Столиц" Московского международного делового центра (ММДЦ) "Москва-Сити". Об этом сообщает один из организаторов конкурса – Capital Group.

На пути к финишу участникам мероприятия в очередной раз предстоит преодолеть более 300 метров или 1,95 тысячи ступенек. В этом году в забеге смогут принять участие 250 спортсменов. Зачет будет проводиться среди профессионалов и любителей в четырех номинациях – среди мужчин и женщин.

Добавим, что первый забег в высоту состоялся 9 августа 2013 года. В соревновании приняло участие более 150 человек, а самый быстроногий участник достиг вершины "Города Столиц" за 10,5 минут. В 2014 году был установлен новый рекорд — 9 минут 53 секунды.

За все время существования забега самым взрослым участником стал 75-летний спортсмен, самым молодым — 16-летний московский школьник.

"Город Столиц" – комплекс из двух высотных башен, названных в честь Мoсквы (76 этaжeй) и Сaнкт-Пeтeрбурга (69 этaжeй) с 18-этажной соединяющей частью. Комплекс располагается на 9 участке района "Москва-Сити" и соседствует с Пресненской набережной.

Строительство комплекса велось с 2003 года, и было завершено в 2009. До 1 ноября 2012 года башня "Москва" являлась высочайшим зданием в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Сейчас она уступает небоскребу "Меркурий Сити Тауэр". В Европе же она третья по высоте.