Москве не потребуется строительство новых вокзалов – Хуснуллин

Транспортно-пересадочный узел, который появится на территории "Москва-Сити", поможет разгрузить столичные вокзалы, считает заммэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин. По его словам, строительство новых вокзалов не потребуется.

ТПУ появится на базе проектируемой железнодорожной станции "Шелепиха" и будет частично выполнять функции вокзала. Железнодорожная платформа при этом будет интегрирована со станцией "второго кольца" метрополитена.

"Это позволит разгрузить железнодорожный трафик вокзалов: часть электричек дальше этой станции в центр не пойдет, а люди будут пересаживаться на другой транспорт. Часть функций железнодорожных вокзалов примут на себя транспортно-пересадочные узлы. Поэтому строительство новых или перенос действующих вокзалов экономически нецелесообразны", – отметил Хуснуллин.

По словам заммэра, развитие железнодорожного транспорта – положительное явление. Но есть и негативные моменты. Пути разбивают город на отдельные районы, а чтобы их связать, нужно строить новые путепроводы и развязки.

Марат Хуснуллин добавил, что улучшить железнодорожное движение можно за счет перераспределения пассажирских потоков. "Самый большой пассажиропоток в Москве наблюдается в метро – это более трех миллиардов пассажиров в год, а пригородное сообщение оценивается в 700 миллионов с серьезным потенциалом роста. Поэтому мы строим и метро, и развиваем железные дороги", – резюмировал заммэра.

Ранее главный архитектор столицы Сергей Кузнецов сообщил, что на территории "Большого Сити" появится так называемая зонная станция, то есть крупный пересадочный узел.

"Территория "Большого Сити" – это и МКЖД, и Третий пересадочный контур, и Третье транспортное кольцо, и река. Это все предпосылки для создания больших транспортно-пересадочных узлов. Обсуждается вариант создания нового вокзала с возможным отнесением части трафика от Киевского и Белорусского вокзалов", – отметил Кузнецов.

Как ранее сообщало M24.ru, наземное метро полноценно заработает на МКЖД в 2016 году. Московские власти не собираются откладывать запуск пассажирского движения по МКЖД из-за экономической ситуации.

Проект реконструкции МКЖД предполагает строительство 31 станции и транспортно-пересадочного узла, включая 22 ТПУ, обеспечивающих пересадку с радиальных линий метро, а также с действующих линий железной дороги.