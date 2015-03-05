Москве не потребуется строительство новых вокзалов – Хуснуллин

Фото: M24.ru
Транспортно-пересадочный узел, который появится на территории "Москва-Сити", поможет разгрузить столичные вокзалы, считает заммэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин. По его словам, строительство новых вокзалов не потребуется.
ТПУ появится на базе проектируемой железнодорожной станции "Шелепиха" и будет частично выполнять функции вокзала. Железнодорожная платформа при этом будет интегрирована со станцией "второго кольца" метрополитена.
"Это позволит разгрузить железнодорожный трафик вокзалов: часть электричек дальше этой станции в центр не пойдет, а люди будут пересаживаться на другой транспорт. Часть функций железнодорожных вокзалов примут на себя транспортно-пересадочные узлы. Поэтому строительство новых или перенос действующих вокзалов экономически нецелесообразны", – отметил Хуснуллин.
По словам заммэра, развитие железнодорожного транспорта – положительное явление. Но есть и негативные моменты. Пути разбивают город на отдельные районы, а чтобы их связать, нужно строить новые путепроводы и развязки.
Марат Хуснуллин добавил, что улучшить железнодорожное движение можно за счет перераспределения пассажирских потоков. "Самый большой пассажиропоток в Москве наблюдается в метро – это более трех миллиардов пассажиров в год, а пригородное сообщение оценивается в 700 миллионов с серьезным потенциалом роста. Поэтому мы строим и метро, и развиваем железные дороги", – резюмировал заммэра.
Ссылки по теме
- Власти объявили конкурс на строительство 24 пересадочных узлов на МКЖД
- На территории "Большого Сити" могут построить железнодорожный вокзал
Ранее главный архитектор столицы Сергей Кузнецов сообщил, что на территории "Большого Сити" появится так называемая зонная станция, то есть крупный пересадочный узел.
"Территория "Большого Сити" – это и МКЖД, и Третий пересадочный контур, и Третье транспортное кольцо, и река. Это все предпосылки для создания больших транспортно-пересадочных узлов. Обсуждается вариант создания нового вокзала с возможным отнесением части трафика от Киевского и Белорусского вокзалов", – отметил Кузнецов.
Как ранее сообщало M24.ru, наземное метро полноценно заработает на МКЖД в 2016 году. Московские власти не собираются откладывать запуск пассажирского движения по МКЖД из-за экономической ситуации.
Проект реконструкции МКЖД предполагает строительство 31 станции и транспортно-пересадочного узла, включая 22 ТПУ, обеспечивающих пересадку с радиальных линий метро, а также с действующих линий железной дороги.
Сайты по теме