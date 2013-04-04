"Ъ": Рядом с "Москвой-Сити" вместо парковки может появиться небоскреб

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти столицы решили изменить концепцию застройки последнего свободного участка в деловом центре "Москва-Сити". Вместо паркинга там могут построить еще один небоскреб площадью до 80 тысяч квадратных метров.

Речь идет об участке №1, который расположен вдоль 1-го Красногвардейского проезда — на пересечении с улицей Антонова-Овсеенко. Землю сняли с торгов, и сейчас утверждается новый проект застройки. Возможно, что торги могли отменить из-за того, что участок понадобился городу для взаимозачета по инвестиционному контракту в другой части Москвы. В таких случаях инвесторам предлагают альтернативный вариант, пишет "Коммерсантъ".

Ранее на свободном участке "Москвы-Сити" предполагалось построить самый большой в деловом центре паркинг на 3–5 тысяч машино-мест, а также центральный пункт мониторинга и обеспечения безопасности ММДЦ. Однако тогда власти так и не решили, отдать площадку инвесторам или застраивать ее самостоятельно. Окончательного проекта застройки на сегодня нет — его не рассматривала градостроительно-земельная комиссия.