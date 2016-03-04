Транспортную инфраструктуру для "Большого Сити" построят за три года

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Транспортную инфраструктуру, необходимую для функционирования "Большого Сити" построят за три года. Об этом рассказал в интервью "Коммерсанту" заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

"С пуском двух станций МКЖД – "Шелепиха" и "Сити" – ожидаем улучшения движения по радиальной ветке Смоленского направления. Кроме этого, планируется запуск станции метро "Шелепиха", строительство северного дублера Кутузовского проспекта, продление Краснопресненской набережной. Все эти объекты планируется сдать в ближайшие три года", – заявил Хуснуллин.

"Большой Сити" располагается между "Москвой-Сити" и Хорошевским шоссе. В настоящее время уже утверждена территориальная схема его развития.

Город будущего: "Москва Сити"

Отметим, что в столице больше не планируют строить небоскребы.

По словам заммэра, такое строительство технологически очень сложно, тем более на московском грунте. Кроме того, возведение высоток требует монтажа сложных инженерных систем, в том числе системы пожарной безопасности.

Ранее Хуснуллин сообщил, что деловой центр "Москва-Сити" могут полностью достроить в 2018–2019 годах. Сегодня здания ММДЦ занимают более четырех миллионов квадратных метров. Из 23 запланированных объектов полностью закончены 10. В том числе небоскребы "Меркурий-Сити", "Империя", "Город столиц". В октябре был введен в эксплуатацию второй небоскреб "ОКО".

Самая высокая башня на его территории – "Восток" – будет построена в 2016 году. Ее высота составит 95 этажей, или 374 метра. Высота "Меркурия" – 338 метров, "Империи" – 239 метров.