Сегодня в СМИ: "Дальневосточный гектар" и взыскание долгов за коммуналку

Дальневосточные регионы ищут земли для желающих получить "бесплатный гектар"
Минвостокразвития утвердило список из девяти пилотных районов, где после 1 мая начнется раздача бесплатных "дальневосточных гектаров", рассказал представитель министерства, сообщают "Ведомости". Земля выбиралась исходя из транспортной доступности и наличия связи, объясняет он.
Принятый в первом чтении законопроект о "дальневосточном гектаре" позволяет любому гражданину России бесплатно получить 1 га на Дальнем Востоке на пять лет: под жилое строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность, но не вблизи городов. На шестой год участок можно оформить в аренду или в собственность.
Аркадий Новиков открывает первый ресторан в США
Известный российский ресторатор Аркадий Новиков, владелец Novikov Group, откроет ресторан в Майами по франшизе, рассказал он сам "Ведомостям". Рестораны за рубежом у Novikov Group уже есть – в Лондоне и Дубае, но в США это будет его дебют.
Ресторан азиатской и итальянской кухни Novikov Bar & Grill откроется в башне M1 комплекса Metropolitan Miami, приводит нью-йоркский журнал о недвижимости The Real Deal слова Лайла Стерна, директора брокера этого комплекса Koniver Stern Group.
Партнер Новикова в этом проекте – девелоперская компания из Майами MDM Group, говорит Стерн и подтверждает российский предприниматель. Стерн рассказывает журналистам The Real Deal, что ресторан Новикова разместится на 8500 квадратных метров и откроется в начале 2017 года.
Минтруд проверит законность снятия с граждан инвалидности в 2015 году
Министерство труда и социальной защиты РФ проведет проверку случаев лишения статуса инвалида детей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Об этом сообщил глава ведомства Максим Топилин.
Поводом стало возмущение общественности новыми ведомственными актами, регламентирующими механизм освидетельствования инвалидов. Заместитель министра Григорий Лекарев в разговоре с "Коммерсантом" пояснил, что после аудита станет понятно, потребуются ли коррективы действующих правил или речь идет лишь о проблеме исполнителей на местах.
Проект "Мосинжпроекта" в "Москва-Сити" отложен из-за кризиса
Один из крупных проектов в деловом центре "Москва-Сити" – строительство офисно-гостиничного комплекса стоимостью почти $500 миллионов, за которое отвечает принадлежащая городу компания "Мосинжпроект",– отложен из-за кризиса, сообщает "Коммерсантъ".
Власти столицы решили дождаться, когда восстановится спрос, а консультанты рекомендуют не начинать стройку вплоть до 2019 года.
Прокуроры проверили коллекторов
Генпрокуратура представила результаты проверки исполнения коллекторами законодательства о потребкредите. Несмотря на значительное количество жалоб со стороны клиентов, по результатам проверки было выявлено 100 нарушений, но наказаний за них в разы меньше, пишет "Коммерсантъ".
По мнению экспертов, такое расхождение объясняется тем, что привлечь коллекторов к ответственности довольно сложно, поскольку в большинстве случаев реальных доказательств их вины нет. Впрочем, перед прокурорами поставлена цель – повысить результативность надзорных мероприятий в отношении коллекторов.
Банк Москвы выставил на продажу бассейн "Чайка"
Банк Москвы выставил на продажу два участка в центре столицы. На одном из них расположен знаменитый бассейн "Чайка". Это уже не первая попытка банка продать данный актив, сообщает РБК.
Банк Москвы выставил на продажу 100 процентов акций ОАО "Чайка", следует из сообщения, размещенного на Единой электронной торговой площадке. На балансе этой компании находятся два участка между Остоженкой и Пречистенской набережной.
ОАО "Чайка" принадлежат здание бассейна, объект незавершенного строительства, помещение ресторана в Турчаниновом переулке и медицинский центр на улице Пречистенке. Стартовая цена лота составляет 4,2 миллиарда рублей.
Посадочные талоны и багажные квитанции в аэропортах станут электронными
Багажные квитанции и посадочные талоны на самолет, которые пассажиры в обязательном порядке получают сегодня в аэропортах перед посадкой, могут уйти в прошлое.
Сделать их электронными, а также изменить другие правила предполетного досмотра в России предложила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), пишет РБК.
Переход к электронным посадочным талонам – не только дань прогрессу, это ускорит процесс обслуживания пассажиров. При этом подтверждение о посадке на борт (его обычно требует бухгалтерия у своих командированных сотрудников) можно получать от перевозчика в электронном виде.
Коммунальные платежи и долги за связь будут взыскивать в приказном порядке
"Российская газета" публикует закон, разрешающий взыскивать в приказном порядке коммунальные платежи, а также вводящий упрощенную процедуру рассмотрения некоторых гражданских дел.
Теперь управдому не обязательно бегать за каждым жильцом-должником и затевать утомительные процессы со всеми, кто не платит за свет, газ или что-то подобное. Юристам управляющей компании достаточно собрать кипу нужных бумаг, прийти в суд и выписать судебные приказы на всех, кто числится в черном списке управдома. А дальше в дело вступят судебные приставы.