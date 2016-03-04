Сегодня в СМИ: "Дальневосточный гектар" и взыскание долгов за коммуналку

Фото: m24.ru

Дальневосточные регионы ищут земли для желающих получить "бесплатный гектар"

Минвостокразвития утвердило список из девяти пилотных районов, где после 1 мая начнется раздача бесплатных "дальневосточных гектаров", рассказал представитель министерства, сообщают "Ведомости". Земля выбиралась исходя из транспортной доступности и наличия связи, объясняет он.

Принятый в первом чтении законопроект о "дальневосточном гектаре" позволяет любому гражданину России бесплатно получить 1 га на Дальнем Востоке на пять лет: под жилое строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность, но не вблизи городов. На шестой год участок можно оформить в аренду или в собственность.

Аркадий Новиков открывает первый ресторан в США

Известный российский ресторатор Аркадий Новиков, владелец Novikov Group, откроет ресторан в Майами по франшизе, рассказал он сам "Ведомостям". Рестораны за рубежом у Novikov Group уже есть – в Лондоне и Дубае, но в США это будет его дебют.

Ресторан азиатской и итальянской кухни Novikov Bar & Grill откроется в башне M1 комплекса Metropolitan Miami, приводит нью-йоркский журнал о недвижимости The Real Deal слова Лайла Стерна, директора брокера этого комплекса Koniver Stern Group.

Партнер Новикова в этом проекте – девелоперская компания из Майами MDM Group, говорит Стерн и подтверждает российский предприниматель. Стерн рассказывает журналистам The Real Deal, что ресторан Новикова разместится на 8500 квадратных метров и откроется в начале 2017 года.

Минтруд проверит законность снятия с граждан инвалидности в 2015 году

Министерство труда и социальной защиты РФ проведет проверку случаев лишения статуса инвалида детей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Об этом сообщил глава ведомства Максим Топилин.

Поводом стало возмущение общественности новыми ведомственными актами, регламентирующими механизм освидетельствования инвалидов. Заместитель министра Григорий Лекарев в разговоре с "Коммерсантом" пояснил, что после аудита станет понятно, потребуются ли коррективы действующих правил или речь идет лишь о проблеме исполнителей на местах.

Проект "Мосинжпроекта" в "Москва-Сити" отложен из-за кризиса

Один из крупных проектов в деловом центре "Москва-Сити" – строительство офисно-гостиничного комплекса стоимостью почти $500 миллионов, за которое отвечает принадлежащая городу компания "Мосинжпроект",– отложен из-за кризиса, сообщает "Коммерсантъ".

Власти столицы решили дождаться, когда восстановится спрос, а консультанты рекомендуют не начинать стройку вплоть до 2019 года.

Прокуроры проверили коллекторов

Генпрокуратура представила результаты проверки исполнения коллекторами законодательства о потребкредите. Несмотря на значительное количество жалоб со стороны клиентов, по результатам проверки было выявлено 100 нарушений, но наказаний за них в разы меньше, пишет "Коммерсантъ".

По мнению экспертов, такое расхождение объясняется тем, что привлечь коллекторов к ответственности довольно сложно, поскольку в большинстве случаев реальных доказательств их вины нет. Впрочем, перед прокурорами поставлена цель – повысить результативность надзорных мероприятий в отношении коллекторов.

Банк Москвы выставил на продажу бассейн "Чайка"

Банк Москвы выставил на продажу два участка в центре столицы. На одном из них расположен знаменитый бассейн "Чайка". Это уже не первая попытка банка продать данный актив, сообщает РБК.

​Банк Москвы выставил на продажу 100 процентов акций ОАО "Чайка", следует из сообщения, размещенного на Единой электронной торговой площадке. На балансе этой компании находятся два участка между Остоженкой и Пречистенской набережной.

ОАО "Чайка" принадлежат здание бассейна, объект незавершенного строительства, помещение ресторана в Турчаниновом переулке и медицинский центр на улице Пречистенке. Стартовая цена лота составляет 4,2 миллиарда рублей.

Посадочные талоны и багажные квитанции в аэропортах станут электронными

Багажные квитанции и посадочные талоны на самолет, которые пассажиры в обязательном порядке получают сегодня в аэропортах перед посадкой, могут уйти в прошлое.

Сделать их электронными, а также изменить другие правила предполетного досмотра в России предложила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), пишет РБК.

Переход к электронным посадочным талонам – не только дань прогрессу, это ускорит процесс обслуживания пассажиров. При этом подтверждение о посадке на борт (его обычно требует бухгалтерия у своих командированных сотрудников) можно получать от перевозчика в электронном виде.

Коммунальные платежи и долги за связь будут взыскивать в приказном порядке

"Российская газета" публикует закон, разрешающий взыскивать в приказном порядке коммунальные платежи, а также вводящий упрощенную процедуру рассмотрения некоторых гражданских дел.

Теперь управдому не обязательно бегать за каждым жильцом-должником и затевать утомительные процессы со всеми, кто не платит за свет, газ или что-то подобное. Юристам управляющей компании достаточно собрать кипу нужных бумаг, прийти в суд и выписать судебные приказы на всех, кто числится в черном списке управдома. А дальше в дело вступят судебные приставы.