Учебный центр "Москва Медиа" предлагает горожанам проверить дикцию

Фото: ИТАР-ТАСС

Проверить свою дикцию предлагает жителям столицы Учебный центр "Москва Медиа". На сайте центра будут еженедельно появляться задания, с которыми предложат справиться всем желающим. В конце месяца можно будет получить профессиональные рекомендации по совершенствованию речи.

Первое задание уже размещено на сайте Учебного центра. Интернет-пользователям предлагается придумать окончание поговорки "Проще простого простаку Прохору…", а зачем четко и быстро прочесть ее в микрофон и на камеру.

Аудио- или видеозапись своего маленького выступления нужно прислать специалистам Учебного центра "Москва Медиа" на адрес School@m24.ru. Выполненные задания на проверку дикции принимаются в течение всего марта – с 1 по 31 число.

Напомним, что Учебный центр "Москва Медиа" на постоянной основе проводит обучение теле- и радиоведущих.

Тренинги будут интересны и полезны тем, чья работа связана с постоянным общением, кто выступает на форумах и конференциях, дает комментарии представителям СМИ и часто ведет сложные переговоры с несколькими участниками.