Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября 2014, 14:29

Город

Программу "Вечер" телеканала "Москва 24" отметили премией ТЭФИ

"Вечер": Программу "Вечер" отметили премией ТЭФИ

Программа "Вечер" телеканала "Москва 24" получила премию ТЭФИ в номинации "Лучшая информационная программа для городов-миллионников".

Церемония вручения наград победителям телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион-2014" прошла 27 ноября в Сочи.

Как отметили в оргкомитете мероприятия, в этом году жюри отсмотрело около 500 творческих работ, представленных более чем сотней телекомпаний из разных городов России. Это показатель растущего качества регионального телевизионного продукта, пишет ТАСС.

Организатором конкурса "ТЭФИ-Регион-2014" выступает Фонд "Академия Российского телевидения" при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В задачи конкурса входит содействие повышению просветительской и культурной функции телевидения, создание условий для роста профессионального мастерства журналистов региональных телекомпаний.

Москва 24 программы ТЭФИ сми

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика