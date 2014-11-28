Программу "Вечер" телеканала "Москва 24" отметили премией ТЭФИ

"Вечер": Программу "Вечер" отметили премией ТЭФИ

Программа "Вечер" телеканала "Москва 24" получила премию ТЭФИ в номинации "Лучшая информационная программа для городов-миллионников".

Церемония вручения наград победителям телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион-2014" прошла 27 ноября в Сочи.

Как отметили в оргкомитете мероприятия, в этом году жюри отсмотрело около 500 творческих работ, представленных более чем сотней телекомпаний из разных городов России. Это показатель растущего качества регионального телевизионного продукта, пишет ТАСС.

Организатором конкурса "ТЭФИ-Регион-2014" выступает Фонд "Академия Российского телевидения" при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В задачи конкурса входит содействие повышению просветительской и культурной функции телевидения, создание условий для роста профессионального мастерства журналистов региональных телекомпаний.