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Выборы

10 июля 2014, 17:32

Московские СМИ предоставят бесплатный эфир кандидатам в Мосгордуму

Москва 24 выборы Москва Доверие Москва Медиа Москва ФМ сми

Фото: M24.ru

Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Дебаты желающих стать народными избранникам стартуют 18 августа, сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Он подчеркнул, что телерадиокомпании не обязаны бесплатно предоставлять эфирное время под дебаты и выступления кандидатов на предстоящих выборах.

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Однако комиссия решила обратиться к Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность привлечения к этому городских теле- и радиоканалов. Мэр Москвы эту инициативу поддержал .

Таким образом, кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".

Валентин Горбунов отметил, что на настоящий момент Мосгоризбирком уже зарегистрировал 49 кандидатов. "На утро 166 кандидатов сдали документы на регистрацию, из них более 40 сдали подписные листы, которые регистрируются сейчас. Нам предстоит большая работа, по информации на утро, 49 человек уже было зарегистрировано", - сказал он.

Сюжеты: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму , Дебаты кандидатов в депутаты Мосгордумы

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