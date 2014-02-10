Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля 2014, 18:14

Город

В Учебном центре "Москва Медиа" состоится тренинг по искусству общения

15 и 16 февраля в Учебном центре "Москва Медиа" пройдет тренинг "Искусство общения и публичных выступлений". В курс входит изучение правил, методов и приемов публичных выступлений, техник речевых манипуляций, инструментов работы с аудиторией.

Тренинг поможет преодолеть дискомфорт во время публичных выступлений, применить на практике навыки управления дыханием и голосом, устранить дефекты речи.

В итоге участники тренинга получат индивидуальную консультацию ведущего телевизионного стилиста, видеозапись презентации в профессиональной студии телеканала "Москва Доверие", бизнес-портфолио, запись выступления в студии радиостанции "Москва FM", запись интервью с ведущим телеканала "Москва 24" и сертификат об окончании курса.

Стоимость обучения - 40 тысяч рублей. При оплате за два месяца предоставляется скидка 20 процентов.

Сайты по теме


Москва 24 тренинги презентации портфолио Москва Доверие Москва Медиа общение смотреть онлайн на m24.ru публичные выступления

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика