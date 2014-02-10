В Учебном центре "Москва Медиа" состоится тренинг по искусству общения

15 и 16 февраля в Учебном центре "Москва Медиа" пройдет тренинг "Искусство общения и публичных выступлений". В курс входит изучение правил, методов и приемов публичных выступлений, техник речевых манипуляций, инструментов работы с аудиторией.

Тренинг поможет преодолеть дискомфорт во время публичных выступлений, применить на практике навыки управления дыханием и голосом, устранить дефекты речи.

В итоге участники тренинга получат индивидуальную консультацию ведущего телевизионного стилиста, видеозапись презентации в профессиональной студии телеканала "Москва Доверие", бизнес-портфолио, запись выступления в студии радиостанции "Москва FM", запись интервью с ведущим телеканала "Москва 24" и сертификат об окончании курса.

Стоимость обучения - 40 тысяч рублей. При оплате за два месяца предоставляется скидка 20 процентов.