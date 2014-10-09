Победитель конкурса "Арт Вижн" сделает мэппинг телеканала "Москва 24"

Фото: lightfest.ru
В рамках фестиваля "Круг света" состоится конкурс актуального современного видеомэппинга "Арт Вижн". Его победитель сделает к фестивалю 2015 года мэппинг телеканала "Москва 24".
Участники конкурса "Арт Вижн Modern" продемонстрируют искусство работы с 2D и 3D-cветоцветовыми проекциями на физическом объекте городской среды с учетом его геометрии и местоположения. В работе необходимо применить технологии, инструменты и знания современных художественных арт-направлений.
Конкурс будет проходить на фасаде павильона №12 ВДНХ. В нем могут участвовать представители творческих коллективов, дизайн-студий, студенческих и профессиональных объединений.
Подробности конкурса можно узнать здесь.
Самое широкое использование видеомэппинг получил в световых шоу на фасадах зданий. Масштабные объемные видеопроекции и световые инсталляции очень зрелищны, а современные возможности позволяют создавать фантастические спецэффекты.