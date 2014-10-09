Форма поиска по сайту

09 октября 2014, 19:32

Победитель конкурса "Арт Вижн" сделает мэппинг телеканала "Москва 24"

Фото: lightfest.ru

В рамках фестиваля "Круг света" состоится конкурс актуального современного видеомэппинга "Арт Вижн". Его победитель сделает к фестивалю 2015 года мэппинг телеканала "Москва 24".

Участники конкурса "Арт Вижн Modern" продемонстрируют искусство работы с 2D и 3D-cветоцветовыми проекциями на физическом объекте городской среды с учетом его геометрии и местоположения. В работе необходимо применить технологии, инструменты и знания современных художественных арт-направлений.

Конкурс будет проходить на фасаде павильона №12 ВДНХ. В нем могут участвовать представители творческих коллективов, дизайн-студий, студенческих и профессиональных объединений.

Подробности конкурса можно узнать здесь.

Видеомэппинг - это искусство создания и наложения трехмерных проекций на всевозможные объекты с учетом их геометрии и местоположения в пространстве. Приставка 3D обозначает модель объекта, с помощью которой будет осуществляться проекция.

Самое широкое использование видеомэппинг получил в световых шоу на фасадах зданий. Масштабные объемные видеопроекции и световые инсталляции очень зрелищны, а современные возможности позволяют создавать фантастические спецэффекты.

Сюжет: Фестиваль "Круг света"-2014
Москва 24 Круг Света Арт Вижн мэппинг фестивали и праздники

