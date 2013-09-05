Телеканал "Москва 24" празднует двухлетие

Телеканалу "Москва 24" исполнилось два года

Телеканалу "Москва 24" 5 сентября исполняется 2 года. За это время многие программы канала стали по-настоящему популярными. В этот день, 5 сентября, с днем рождения любимое СМИ поздравляют коллеги и зрители.

За два года в эфире "Москве 24" удалось стать привычным для горожан источником информации, подробно и оперативно освещающим все стороны жизни огромного мегаполиса — от открытия станций метро, театров, парков и транспортных развязок до прогнозов погоды.

Сегодня его смотрят в 4,5 миллионах квартир в 125 районах Москвы и ближайшего Подмосковья. При этом приоритетным направлением новостной службы канала остается создание новостей совместно с горожанами - любой телезритель может сообщить о волнующей проблеме или событии. "Все, что тебя касается" – это не просто слоган телекомпании, это призыв к действию.

Новости в прямом эфире выходят на канале каждый час, а оперативную информацию о погоде и транспортной ситуации в городе телезрители могут отслеживать каждые 15 минут. Еще одной особенностью "Москвы 24" остается большое количество прямых включений, освещающих самые различные события из жизни города - от деятельности городских властей и префектур до клубов, концертных площадок и выставок.

Кроме того, "Москва 24" проводит огромное количество собственных мероприятий и спецпроектов. Однако самый грандиозный из них еще впереди. Им станет подарок жителям столицы ко Дню города – живой концерт на Тверской площади 7 сентября.

"Утро": Ведущие "Москва FM" поздравили "Москву 24" с днем рождения

Сегодня с самого утра в социальных сетях и в рубрику "Обратная связь" от зрителей канала приходят сообщения с поздравлениями и пожеланиями.

Марина: С вылуплением, Москва 24! Начала смотреть вас на 6-м месяце беременности и, благодаря вам, без паники сидела и ждала скорую в роддом под весьма интересные сюжеты и новостные блоки )) Так что спасибо за вашу работу и за то, что каждое утро, включая телевизор, мы можем посмотреть погоду, узнать новости и просветиться в познавательном фильме. С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Игорь Колганов: Растите, процветайте, улучшайтесь! Ведущие - хорошейте! ))) С Днем Рождения!

Тимур Смирнов: Впечатляющий канал, уникальный! Настолько трезво, умно и подробно о столице никто и никогда не рассказывал. Тонну респектов дизайнерам и дизайнерам по инфографике, запредельно крутую работу делаете! Познавательные фильмы - дискавери отдыхает!