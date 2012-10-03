Как живется работающим в Москве иностранцам – 2

Телеканал "Москва 24" и Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы запускают новый телепроект – серию видеороликов "Москва глазами иностранцев". Гости столицы, восхищенные культурным наследием города, западные специалисты, черпающие новые идеи в мегаполисе, граждане развивающихся стран, всегда мечтавшие жить в большом городе – все герои роликов говорят о Москве по- своему, со свойственным им национальным колоритом. Смысл всех сообщений легко понятен любому зрителю, несмотря на акценты и культурные различия: Москва – многонациональный и гостеприимный город, где каждый может найти занятие по душе.

Макото полгода назад приехал из Японии. Москва, по его мнению, это совсем другой мир, к которому нужно привыкнуть.

Макото теперь ест не только палочками, но и вилкой, и ложкой, также он привык не разуваться при входе в ресторан. Но ему предстоит еще ко многому привыкнуть, в том числе к леворульному автомобилю.

Бабурадж – учитель йоги. Ему нравится российская молодежь. Молодые люди, на его взгляд, обладают большим терпением, что необходимо в практике йоги.

Бабурадж занимается йогой с москвичами на берегу Москвы-реки, и ему это нравится.

Фред приехал в Москву из Франции кататься на сноуборде. Его друзья сказали, что в России снег есть всегда.

И хотя сейчас не сезон, Фреду удалось как следует покататься. "В Москве снег можно найти всегда: и зимой, и летом – это круто!" – говорит Фред.

Эрика из Финляндии и Ник из Болгарии приехали в Москву в романтическое путешествие.

Они повесили замок на ограде моста, как это делают по традиции москвичи, и бросили ключ от замка в Москву-реку, чтобы потом вернуться в столицу России.

Алексей работает в Чикаго и в Москве, занимается IT-технологиями. Он уверен, что сейчас мир меняется, и он помогает его менять.

Двадцать лет назад родители Алексея уехали в США, и он вырос там. По возвращении на родину Алексей убедился, что знакомые ему с детства места не изменились, а Москва сохранила свое лицо.

Добро пожаловать в Москву!