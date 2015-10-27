В московском зоопарке пройдет "Ночь искусств"

Фото: moscowzoo.ru

3 ноября в столичном зоопарке пройдет "Ночь искусств". Гостям мероприятия предложат интерактивную экскурсионную программу по павильонам зоопарка, сообщает пресс-служба зоосада.

Посетителям предложат посмотреть на экспозиции "Арахноландия", "Амфибии" и "Ночные бабочки", понаблюдать за кормлением жабы, гусеницами бражника и свечением скорпиона в темноте.

Сеансы пройдут с 18.00 до 19.30, 18.30 до 20.00 и с 19.00 до 20.30.

В конце вечера (с 20.00) в зоопарке состоится интерактивная лекция "О тех, кого не любят". Гостям покажут животных, с которыми связано множество предрассудков и суеверий: мадагаскарского таракана, жабу, змею и крысу.

Напомним, на днях в Московском зоопарке после реконструкции открылся павильон со слонами. Теперь посетители всю зиму смогут наблюдать за Кипридой, Пипитой и Памиром в тепле и комфорте.

Для самих же обитателей вольера все продумано так, чтобы они не скучали без дела. Для того чтобы достать сено или собрать овес, слонам придется потрудиться. Корм расположен так, что это будет для них непростая задача.