Суббота 24: смотрим travel-фотографии, идем на Art Weekend и чемпионат бариста

Фотовыставка “Мир Мичи. Следуя за мечтой”, ярмарка необычных вещей Art Weekend, фестиваль архивного кино “Белые столбы” и еще 21 событие в субботу, 28 февраля

10:00

Идем на чемпионат кофейных мастеров

Фото: m24.ru

В эти выходные в Культурно-выставочном центре “Сокольники” проходят Russian Barista Days - глобальное событие в кругах специалистов кофейного дела (бариста) и просто любителей этого напитка. В рамках мероприятия бариста со всей России будут соревноваться в пяти номинациях. В “Чемпионате бариста” кофеварам нужно лучше всех приготовить по четыре чашки эспрессо, капучино и оригинального авторского напитка. Лучшим в номинации “каптестинг” станет тот, кто безошибочно угадает сорта кофе по вкусу, виду и запаху. В номинации "Кофе и алкоголь" нужно приготовить четыре напитка, а в Латте-арт - украсить эспрессо рисунком из взбитого молока. В соревновании “Брюверс кап” оценивают неординарные способы заваривания кофе.

Победители Russian Barista Days. будут представлять Россию на международных конкурсах. А посетители события смогут поучаствовать в мастер-классах, дегустациях и других мероприятиях.

Место: КВЦ "Сокольники", 5-й Лучевой просек, дом 7, строение 1 Цена: вход бесплатный



10:00

Идем на Antigravity Fest

Фото: antigravityfest.ru

Центр несовременного искусства "На Стрелке" предлагает москвичам проводить зиму весело и многогранно, отправившись на Antigravity Fest. Он соединит в себе самые разные по формату мероприятия. Так, в зале "Бассейн" в 11:00 пройдет занятие по йоге, а в 12:00 начнется футбольное шоу. В течение дня будет проходить хэнд-мейд маркет. В зале "Лабиринты" с 10:00 стартует детская программа, в 12:00 начнутся мастер-классы и запустится кинотеатр на пуфиках, В 19:30 ожидается бармен-show.Полное расписание можно посмотреть на сайте фестиваля

Место: центр “На стрелке”, Берсеневский переулок, дом 8, строение 1 Цена: вход платный



10:00 - 18:00

Изучаем Кафку

Фото: ТАСС/Павел Смертин

В музее имени Пушкина продолжается выставка, посвященная Францу Кафке. На ней посетители смогут увидеть около семидесяти экспонатов, рассказывающих о писателе и его творчестве. Будут показаны документы, графика и живопись, большая часть которой посвящена интерпретации тем и мотивов писателя. В том числе, будут показаны иллюстрации к произведениям Кафки.

Место: Музей имени Пушкина, Арбат, дом 55/32 Цена: вход платный



10:00 - 20:00

Путешествуем в мир будущего

В Политехническом музее на ВДНХ продолжается выставка “Идеи 2020. Путешествие в мир будущего”. Экспозиция разделена на семь разделов: медицина, развитие интернета, информационные технологии, увеличение продолжительности жизни, резервные источники энергии и другие. Все они дают посетителям представление о том, какой может быть жизнь в будущем и какие вопросы необходимо для этого решать в первую очередь. Например, как перейти на безотходное производство и из каких материалов можно добывать топливо, как оставаться здоровым на склоне лет и смогут ли роботы заменить в работе человека.

Место: Политехнический музей на ВДНХ, проспект Мира, дом 119 павильон №26 Цена: вход бесплатный



11:00 - 19:00

Идем на выставку “Выше неба”

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В “Фотоцентре” в субботу пройдет выставка travel-фотографа Антона Петруся. Его работы ранее участвовали в различных выставках и публиковались в журналах Digital Foto, Photographer, Exposure, "National Geographic Россия" и других изданиях. На этот раз выставка посвящена Непалу и его горам. По словам автора фотографий, ради этих гор стоит преодолеть любые трудности, настолько они завораживают.

В рамках выставки в 17:00 пройдет платный мастер-класс "Пейзажная фотография для начинающих". На нем будут рассмотрены понятие режимного света, основы композиции в пейзаже, выбор аппаратуры и оборудования, выбор и изучение места будущей съемки, планирование точек съемки и работа с фильтрами

Место: "Фотоцентр", Гоголевский бульвар, дом 8 Цена: вход платный



11:00 - 20:00

Закупаемся к весне на арт-маркете

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В центре Artplay пройдет арт-маркет “Авесна-2015”, где можно будет подыскать приятные мелочи или большие обновки к весне. Традиционный шоппинг будет сопровождаться мастер-классами для детей и взрослых, презентациями новых коллекций одежды, выставкой фоторабот, джазовой музыкой и австралийской кофейней.

Место: Центр Artplay, улица Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 7 Цена: вход бесплатный



11:00 - 18:00

Идем на выставку о Пастернаке

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Государственном литературном музее продолжается выставка "Москва Пастернака в событиях и лицах", приуроченная к 125-летнему юбилею поэта и писателя. В экспозиции можно будет увидеть материалы из фондов и вещи, специально предоставленные родственники Бориса Леонидовича. Следуя от одного зала к другому, гости прочитают по фотографиям, картинам и плакатам всю жизнь писателя. Так, в первом зале можно увидеть графические работы отца поэта, письма, фотографии улиц и домов, связанных с детством Пастернака. Далее - первые публикации и книги, афиши и шаржи, фото из поездок и материалы, связанные с уединенной жизнью в Переделкино. В одном из залов демонстрируются редкие кино- и фотохроники, также будет показана инсталляция, посвященная Большому террору, не обошедшему стороной близких Пастернаку людей.

Место: дом И. С. Остроухова, Трубниковский переулок, дом 17 Цена: вход платный



11:00 - 21:00

Идем на фестиваль эко-культуры

Фото: park.sokolniki.com

На этой неделе в "Сокольниках" открывается международный кинофестиваль "зеленого" документального кино “EcoCup” (“ЭкоЧаша”). В субботу в пространстве “Букводом” покажут несколько фильмов: в 13:00 "Мусорные танцы", в 15:00 "Кого это волнует?", в 17:00 – "Перенаселение", в 19:00 "Меня зовут Соль", а в 21:00 – картины "Капитан всегда капитан" и "Путешествие банановой кожуры". На фестивале будет работать фудкорт с большим выбором чая, чайных коктейлей и полезных эко-продуктов. Будет работать детская зона. Более подробную информацию можно найти на сайте фестиваля.

Место: ПКиО "Сокольники", Сокольнический вал, дом 1, строение 1 Цена: вход бесплатный



11:00 - 21:00

Идем на выставку travel-фотографии

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В центре Artplay проходит выставка фотографа Ольги Мичи “Мир Мичи. Следуя за мечтой”. Она семь лет путешествовала по миру, побывав в необычных и порой очень экстремальных ситуациях. Например, Ольга погружалась на дно Нила и наблюдала за религиозными обрядами шаманов, изучала жизнь африканских племен и ходила неизведанными тропами континента. Все, что она видела - фиксировала на фотокамеру, а самое интересное представила на выставке. На ней также будет показан документальный фильм о некоторых моментах путешествий.

Место: центр Artplay, улица Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 7 Цена: вход платный



11:00-20:00

Погружаемся в мир мемов

Фото: electromuseum.ru

На этой неделе в Электромузее в Ростокино открылась выставка “На грани искусства. Смыслы интернет-мемов". Авторы выставки, медиа-арт художники Аристарх Чернышев и Алексей Шульгин размышляют над тем, как в мемах отразились процессы взаимного влияния искусства и интернета. Результат размышлений выражается в принтах, проекциях, скульптурах и анимации.

Адрес: Электромузей в Ростокино,улица Ростокинская, дом 1 Цена: вход платный



12:00 - 21:00

Идем на “Моду и стиль в фотографии”

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

На этой неделе в рамках Международной биеннале "Мода и стиль в фотографии" открылась выставка "Мода и вымысел" Джана Паоло Барбьери. Именно с фотографией Барбьери вышел первый номер итальянского журнала Vogue в 1965 году, также он работал для Баленсиага, Сен-Лорана, Валентино, Армани, Версаче. Знаметиные снимки Софи Лорен, Одри Хепберн, Вивьен Вествуд и других звезд можно увидеть на выставке в Мультимедиа Арт Музее

Место: Мультимедиа Арт Музей, улица Остоженка, дом 17 Цена: вход платный



12:00-20:00

Экспериментируем с саунд- и видео-артом

Фото: centermars.com

В Центре современного искусства "М'АРС" открылась выставка "Life Zone" Ее посетителям предстоит перемещаться между инсталляциями, саунд- и видео-артами, расположенными в восьми залах. Соприкасаясь с теми или иными их элементами, люди смогут изменять звучание всей экспозиции. Авторы инсталляций - видеохудожники: Александр Лециус, Максим Свищев, Андрей Свибович и другие деятели современной культуры.

Отметим, что название выставки взято из астрономических терминов. "Life Zone" называют ту область в космосе, которая теоретически наиболее пригодна для жизни.

Место: Центр современного искусства "М'АРС", Пушкарев переулок, дом 5 Цена: вход платный



12:00

Делаем свечи своими руками

В мастерской “Bleu de Blanc” проводят мастер-класс по свечеварению “Романтика свечей”. На нем участникам расскажут об основных техниках свечеварения, о том, как подобрать гармонично сочетающиеся цвет и аромат и как офрормить свечи авторскими узорами. В результате каждый участник мастер-класса унесет с собой небольшую авторскую работу.

Место: Мастерская Bleu de Blanc, ТЦ”Капитолий”, Проспект Вернадского, дом 6 Цена: вход платный, запись по тел. (495) 646-85-34



12:00 - 15:00

Отмечаем в зоопарке День полярного медведя

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В Московском зоопарке пройдет праздник, посвященный самому крупному в мире хищнику - белому медведю. Вид занесен в Красную книгу, поэтому одна из задач праздника - рассказать о нем и важности его сохранения гостям зоопарка. На празднике будут проходить лекции, мастер-классы по изготовлению украшений народов Севера, квесты, конкурсы и викторины, посвященные Арктике, выступления музыкальных коллективов и уличного театра, а также дискотека.

Место: Московский зоопарк, Большая Грузинская улица, дом 1 Цена: вход бесплатный



12:00 - 20:00

Идем на Art Weekend

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В ЗИЛе в эту субботу открывается Ярмарка необычных вещей Art Weekend. В ней будут участвовать более 200 мастеров хэндмейда, дизайнеров и творческих мастерских. Будут продаваться украшения, одежда, блокноты и открытки, натуральная косметика, игрушки и много других необычных вещиц. На ярмарке довольно легко будет присмотреть вещи ручной работы по доступным ценам и закупиться подарками к 8 марта. Кроме того, будут проводиться конкурсы и розыгрыши призов.

Место: КЦ ЗИЛ, улица Восточная, дом 4 корпус 1 Цена: вход бесплатный



12:00

Учимся играть на барабанах

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Glastonberry пабе пройдет барабанный мастер-класс. Его ведущий, американский музыкант Matt Halpern, играет на этом инструменте с 3-х лет, и готов “заразить” своей любовью к музыке как профессионалов, так и любителей.Тем более что встречи с музыкантами, обладающими большим опытом и харизмой, могут вдохновить не столько учебным материалом, сколько энергетикой преподавателя.

Место: музыкальный паб Glastonberry, 1-я Дубровская улица, дом 13а, строение 1 Цена: вход платный



12:30

Идем на фестиваль архивного кино

Фото: beliestolbi-festival.com

В кинотеатре “Иллюзион” в рамках уникального фестиваля архивного кино "Белые Столбы" можно будет посмотреть редкие картины из архивов Госфильмофонда России. Например, самые старые ленты, которые будут показаны на фестивале - 6 серий фильма "Гомункулус" режиссера Отто Рипперта, снятые в 1916 году. Они будут показаны в цикле "Искусственный человек". Большинство картин практически невозможно посмотреть вне фестивальной программы.

В субботу в 12:30 будет показан фильм “Infinitas/Бесконечность” из цикла “Хуциев: невошедшее, неоконченное, недооцененное”. В 16:30 начнется фильм “Альрауне / Alraune” из цикла “Искусственный человек”. В 19:00 - фильм Мириама Хопкинса “История Темпл Дрейк”. В 20:30 покажут картины Виктора Флеминга “До последнего человека” из цикла “Архивные находки” и “Гляди в оба” Даниила Черкеса. Полное расписание можно посмотреть на сайте фестиваля.

Место: кинотеатр “Иллюзион”, Котельническая набережная, дом 1/15 Цена: бесплатно



14:30

Идем на фотопрогулку

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Парк искусств “Музеон” приглашает не просто прогуляться, но и потренироваться в умении фотографировать. На фотопрогулке “Окаменевшая жизнь” объектом съемок станет скульптура, именно на ней участники будут тренироваться выбирать ракурс, ловить правильный свет и делать небанальные кадры, рассказывающие какие-то истории. В итоге каждый из них сделает свою фотосерию. Руководить процессом и помогать фотографам будет Евгений Колков, основатель Школы фотографии Open Foto. Для участия подойдут как профессиональные камеры, так и камера смартфона или планшета.

Место: парк искусств “Музеон”, Крымский вал, дом 10, место встречи участников: у входа в парк со стороны Крымского моста Цена: вход бесплатный, необходима регистрация



15:00

Идем на экскурсию о железных дорогах

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

В субботу пройдет экскурсия "Москва железнодорожная: площадь трех вокзалов". Именно так, вопреки официальному имени, привыкли называть площадь между Казанским, Ярославским и Ленинградским вокзалами. А сами здания, которые можно назвать “воротами в Москву”, строили знаменитые архитекторы: К.А. Тон, Ф.О. Шехтель и А.В. Щусев. Вокруг вокзалов расположились не менее интересные сооружения: станция метро "Комсомольская" , Дом культуры железнодорожников и другие. Участники прогулки узнают, каким архитектором на Комсомольской площади построено целых три здания, где располагался самый большой пруд Москвы, кому установлены памятники на площади, и многое другое.

Место: встреча группы на станции метро "Комсомольская" Кольцевой и Сокольнической линий (выход к Ленинградскому и Ярославскому вокзалу), возле памятника В.И. Ленину Цена: вход платный



17:00

Участвуем в научно-популярных дебатах

Фото: facebook.com/sciencelib

В Первой научно-популярной библиотеке пройдут дебаты, участниками которых может стать любой, кому интересна наука и не чужда любознательность. Во время дебатов участники будут разделены жеребьевкой на команды, после чего им предложат обсудить острые научно-социальные вопросы, на тему которых в ученом мире существует несколько позиций. Задача участников - аргументированно защитить ту или иную позицию. Причем иметь ученую степень или углубленные знания по предмету спора совсем необязательно - при подготовке к боям участники смогут пользоваться интернетом и консультироваться у менторов.

Место: Первая Научно-популярная Библиотека, улица Дубининская, дом 20 Цена: бесплатно, обязательна регистрация https://sciencelib1.timepad.ru/event/185204/



17:00

Говорим о психологии культур

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В "Пунктуме” пройдет лекция, посвященная различиям культурных ценностей, поведения и других психологических аспектов жизни западных и восточных стран. А также о том.как измерить эти различия и какую пользу из измерений можно извлечь. Социальный психолог Алексей Жедь на примерах продемонстрирует, чем отличаются принципы образования, создания семьи и т.п. в Германии и Китае, в России и Италии и других непохожих друг на друга странах.

Место: культупный центр “Пунктум”, улица Тверская, дом 12 строение 2, 1 подъезд, 4 этаж Цена: вход платный, необходимо записаться на сайте



19:00

Играем в "Мафию" на английском

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Игра “Мафия” не теряет свою популярность. Строить коварные замыслы, если ты мафиози, и вычислять преступников, если мирный житель - это занятие развивает логику, навыки убедительных выступлений, да и просто проходит весело и азартно. А языковой центр Bigwig добавляет в игру еще одно условие - говорить во время игры можно только по-английски. Это добавляет сложностей, накала страстей и образовательный компонент. Вы сами не заметите, как за время игры подтянете знания иностранного.

Место: Языковой центр Bigwig, Старопименовский переулок, дом 4, строение 2 Цена: вход платный, обязательна запись по тел. +7 (499) 408-96-90 или почте bigwig-moscow@mail.ru



19:00

Узнаем, как стать изобретателем

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Все, кто придумывал новые модели транспорта, гаджетов и материалов для строительства, по сути, были такими же людьми, как и мы. Однако отличались подходами к решению задач и мышлению. О том. как себя тренировать и на что обращать внимание, чтобы стать изобретателем, и как найти финансирование на свой проект, расскажут на лекции в центре “Архэ”. Ведущий лекции — Тим Скоренко, редактор журнала "Популярная механика", писатель и журналист.

Место: центр “Архэ”, Малая Пироговская улица, 29 (факультет физики и ИТ МПГУ) Цена: вход платный



20:30

Слушаем музыку для часов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии пройдет концерт "Музыка для органа и часов". Посвящен он будет произведениям, написанным для музыкальных часов с механическим органчиком. очень популярного в XVIII веке предмета интерьера. Сегодня сложно представить, что для таких часов писали музыку Моцарт, Гайдн и Гендель, но в субботу вы сами сможете убедиться в этом. Также в программе концерта - выступление барочной виолончели в сюите Баха, и две "колокольные" пьесы Луи Вьерна. Исполнители: лауреат международного конкурса Алексей Шевченко (орган) и Александр Листратов (виолончель).