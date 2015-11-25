Форма поиска по сайту

25 ноября 2015, 13:54

В Московском зоопарке появился дальневосточный леопард

Молодой самец дальневосточного леопарда переехал на постоянное место жительства в Московский зоопарк. Он будет жить в кошачьем ряду на Старой территории, сообщает сайт зоопарка.

Дикая кошка по кличке Мизер приехала в Москву из зоопитомника под Волоколамском, где родилась и прожила полтора года. Она относится к редкому подвиду леопардов, которых на сегодняшний день на Земле осталось всего несколько десятков особей.

В настоящее время основная часть популяции обитает на территории юго-запада Приморского края.

Кроме того, таких леопардов очень сложно разводить в неволе, так как эти животные не ладят между собой. Однако в Московском зоопарке у леопардов часто появляется потомство.

В пресс-службе зоопарка отмечают, что зимой окраска этого животного менее яркая, чем летом – она может быть светло-жёлтых или красноватых оттенков.

У леопарда зоркий глаз, острый слух и прекрасное обоняние. Он сообразителен и нетороплив в спокойном состоянии, но молниеносен в прыжке на охоте.

