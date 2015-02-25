В зоопарке 1 марта отметят Международный день кошек

Фото: M24.ru

В Московском зоопарке 1 марта пройдет Международный день кошек, в ходе которого состоится показательное кормление белого тигра и ягуара. Об этом сообщает на официальной странице зоопарка в Facebook.

Начиная с 12.00 и до 15.00 в павильоне "Кошки тропиков" всех гостей ждут викторины, кроссворды и кошачьи мастер-классы, а также возможность увидеть как работники зоопарка заботятся о благополучии своих крупных хищных подопечных.

В 13.00 перед павильоном состоится Парад кошек "Кто сказал мяу?", в котором примут участие посетители, пришедшие в кошачьих костюмах, которыми будет считаться и раскраска "под кошку".

Чуть позже в галерее зоопарка пройдет лекция "Неизвестные кошки", где расскажут о том, сколько разных кошек живет на Земле, кто такие кот-рыболов, онцилла и андская кошка.

Показательное кормление белого тигра и ягуара пройдет в павильоне "Кошки тропиков" и намечено на 15.00. Подведение итогов интернет-викторины "Кошачий вопрос" и экскурсия, посвященная кошачьим Московского зоопарка, начнутся в 15.20.

Ранее сообщалось, что 28 февраля в столичном зоопарке отметят День полярного медведя. В программе есть квесты, конкурсы и викторины, посвященные Арктике, а также различные мастер-классы.

Гостей зоопарка в этот день научать изготавливать традиционные украшения народов Севера и играть на бубнах. Также планируется выступление уличного театра, дискотека и лекция. В пресс-службе зоопарка отметили, что основная цель празднования Международного дня полярного медведя – это привлечение внимания к необходимости охраны редких животных.