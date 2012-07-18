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Маршруты и гиды

18 июля 2012, 16:44

В Московском зоопарке пройдет "День азиатских слонов"

Московский зоопарк маршруты и гиды

Фото: Сайт Московского зоопарка

День азиатских слонов с викторинами и конкурсами пройдет 20 июля в московском зоопарке, соответствующее сообщение размещено на сайте организации.

День слонов проводится в рамках кампании, проходящей в зоопарках Европы, по сохранению редких и исчезающих животных Юго-Восточной Азии, участие в мероприятии принимает и московский зоопарк.

"Слон - одно из самых известных и наиболее любимых посетителями животных. Поэтому в рамках кампании было решено провести познавательный природоохранный праздник, посвященный именно слонам", - говорится в сообщении.

Администрация зоопарка обещает, что гости праздника узнают много интересных фактов из жизни слонов, примут участие в викторинах и конкурсах, а также смогут "пожать лапу" слона и заглянуть ему в зубы.

В настоящий момент в московском зоопарке содержится 4 слона - один самец, две самки и трехлетний слоненок. Взрослые животные прибыли из Вьетнама, а детеныш родился уже в Москве.

Сюжет: Как работает столичный зоопарк

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