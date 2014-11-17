В московском зоопарке откроют музей слонов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Московский зоопарк в следующем году откроет музей слонов, рассказала M24.ru пресс-секретарь зоопарка Анна Качуровская. По ее словам, в рамках экспозиции планируют установить интерактивные панели, по которым будут транслировать познавательные программы и фильмы об этих животных. Могут быть также использованы 3D-эффекты.

В рамках реконструкции слоновника в московском зоопарке часть здания будет отдана под музейно-выставочное пространство, сказала Качуровская. Там в следующем году будет открыт музей, посвященный жизни самых крупных обитателей зверинца. "Планируется большая интерактивная экспозиция про слонов. Хотим установить панель с фильмами об истории слонов, их жизни", - сказала M24.ru пресс-секретарь зоопарка Анна Качуровская.

Помимо этого, в слоновнике будет сделана отдельная галерея для даманов – небольших зверьков, которые считаются ближайшими родственниками слонов. Их привезут в зоопарк в следующем году.

Анна Качуровская также пояснила, что четкой концепции облика музея пока нет, этим займутся специалисты в области дизайна. Они разработают проект внешнего облика для просмотровой площадки и балкона, выставочного пространства, игровой площадки. "Мы готовы рассматривать все варианты для выставки, даже с использованием 3D-реальности", - сказала пресс-секретарь зоопарка.

Планируется, что на разработку дизайн-концепции музея и других площадок в слоновнике будет потрачено порядка полумиллиона рублей. Напомним, московский зоопарк в этом году запустил мобильное приложение с функцией дополненной реальности. С ее помощью гости смогут увидеть на своих смартфонах и планшетах виртуальных животных, не представленных в зверинце.

Слоны в московском зоопарке Первый слоновник в московском зоопарке - длинный одноэтажный ангар - был открыт еще в 1861 году. В нем в 1864 году поселился слон по имени Мавлюк – подарок бухарского эмира императору Александру II. В ангаре Мавлюк прожил почти 40 лет, пока не умер в 1903 году. Новое жилище для слонов возвели в 1937 году. Оно простояло в столичном зверинце вплоть до 2003 года, пока руководство не отстроило другое здание в восточном стиле. Сейчас там живут три слона: Памир, Пипита и их дочка Киприда. Взрослые животные приехали в Москву из Вьетнама в 1985 году. В 1995 году Пипита родила четвертого в истории столичного зверинца слоненка, который был отправлен в ереванский зоопарк. В 2009 году она родила еще одного слоненка-самку, которую назвали Киприда.



Антрополог и экскурсовод Дарвиновского музея Елена Сударикова отметила, что в музейной практике все чаще используют различные интерактивные экспонаты. По ее мнению, в зоопарке также можно установить компьютерные киоски с познавательными играми для детей.

"Сейчас к любой выставке нужно обязательно делать образовательную программу в виде игры. Она доступна как раз в компьютерных киосках музея. В игре даются задачки, ответы на которые можно найти только в пространстве выставки. Просто смотреть на иллюстрации, миниатюры или читать текст уже не интересно, детям нужны яркие впечатления", - рассказала Сударикова.

Член совета Гильдии маркетологов Николас Коро считает, что зооопарк решил открыть музей, посвященный именно слонам, не случайно. "По всем ассоциативным опросам и у взрослых, и у детей, слон вызывает ощущение доброй силы, - пояснил Коро. - Детей надо учить с малых лет, что за кажущейся силой должна скрываться нежность и доброта. Слон как раз подходит под это определение. Поэтому с образовательной, воспитательной и общечеловеческой точки зрения, идея такого музея понравится любому родителю".

Он также отметил, что на интерактивных панелях можно запустить обучающие видео для детей на разные темы, где слон предстанет в образе педагога. "Добрый и сильный слон-учитель наверняка вызовет уважение у современных детей", - сказал эксперт.

Майя Соерова