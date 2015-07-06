В Московском зоопарке на ребенка упало ограждение

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В столичном зоопарке 5 июля на ребенка упало металлическое ограждение, сообщила m24.ru директор зоопарка Наталья Колобова.

По ее словам, рабочие ремонтировали там плитку, и участок огородили легкой металлической сеткой. Пока неизвестно, упало ли ограждение от ветра или сам ребенок на него залез.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что на ребенка упала некая "железная плита". Колобова отметила, что ничего настолько серьезного в зоопарке не произошло.

По данным Агентства "Москва", мальчик был госпитализирован в Детскую городскую клиническую больницу им. Г.Н. Сперанского с травмой головы и сотрясением мозга.

Два месяца назад в зоопарке произошел похожий случай, но тогда трехлетний мальчик повредил ногу, соскользнув с парапета вольера, а сверху на него упала гранитная плита.

"Ребенок в тот день подошел к открытому бассейну с китами-белухами. Стоя на парапете, мальчик одной рукой держался за перила, а другой за гранитную облицовочную плиту. В результате обвала плиты ребенок получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь на месте после, а затем доставили в больницу.

В пресс-службе Московского зоопарка утверждают, что на парапет вольера с китами-белухами вставать запрещено, это является нарушением техники безопасности. "На этом парапете скользко, вставать на него нельзя. Там размещены соответствующие предупреждающие знаки", – отметила сотрудник пресс-службы зоопарка Татьяна Зарубина.