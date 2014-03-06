Московский зоопарк набирает волонтеров на весенний сезон

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский зоопарк - один из самых больших и старых зоопарков России - набирает волонтеров на весенний сезон.

"Осуществляется набор на следующие направления: смотритель территории, аниматор на экологические праздники", - говорится в опубликованном в четверг обращении на страничке парка в социальной сети Facebook.

Кроме того, для разных отделов зоопарка требуются просто помощники, обязанности которых в сообщении не приводятся.

Чтобы стать волонтером, нужно прислать заявку на электронный адрес зоопарка volonter@moscowzoo.ru.

Набор добровольцев в Московский зоопарк начался после инцидента 9 июля 2013 года, когда обрушился помост у клетки с жирафом, из-за чего пострадали 11 человек.

Помощь волонтеров нужна в первую очередь для того, чтобы контролировать поведение посетителей зоопарка – делать замечания, рассказывать о правилах. Стать волонтером столичного зоопарка несложно. Каждый понедельник проходит День встречи волонтеров, где сотрудники зоосада рассказывают о работе, а пришедшие добровольцы знакомятся друг с другом. Обязательным условием для активистов является прохождение инструктажа. Помогать зоопарку могут только совершеннолетние.

Работают добровольцы только по выходным и праздничным дням, когда в зоосаде очень много посетителей. Первый выход волонтеров состоялся 20 июля.