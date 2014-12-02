В Московском зоопарке откроется бесплатный каток

"Утро": В Московском зоопарке открыли бесплатный каток

Этой зимой покататься на коньках можно будет и на территории Московского зоопарка, сообщает пресс-служба зоосада.

На старой территории зоопарка возле круга катания на пони зальют натуральный каток. Вход на него будет бесплатным - достаточно прийти в зоосад, купить входной билет и, после знакомства с животными, отправиться на площадку.

Проката коньков в Московском зоопарке нет, поэтому инвентарь для катания нужно будет брать с собой.

Каток на территории зоопарка существовал до революции и был один из самых популярных в Москве. Тогда катание устраивали прямо на Большом пруду. "Сейчас на прудах живут утки, мы специально оставляем для них полыньи, чтобы они могли плавать там всю зиму", - отметили в зоосаде.

Открытие катка состоится 16 декабря. Покататься можно будет в любое время работы с 10.00 до 17.00, кроме понедельника.