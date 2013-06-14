Фото: stasnamintheatre.ru

16 июня в театре Стаса Намина состоится премьера спектакля "Маленький принц", поставленного по одноименной сказке Антуана де Сент-Экзюпери. Постановка посвящена любви и познанию себя, а также пониманию красоты и гармонии мира.

Искренние человеческие чувства, трогательная музыка Стаса Намина, красочная игра актеров и стихи Наталии Макуни как нельзя лучше расскажут сказку всех времен и народов.

Антуан де Сент-Экзюпери писал не только для детей, но и для взрослых, открывая глаза читателя на чудеса, которые происходят с нами каждый день, и человеческие взаимоотношения.

Начало постановок – в 12:00 и 16:00, стоимость билетов – от 600 рублей.

Напомним, вы можете приобрести билеты на спектакли на нашем сайте.

