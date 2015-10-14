Московский планетарий научит искать алмазы на Земле и в небе

Фото: ТАСС/Галина Андрюшко

28 октября в Московском планетарии расскажут, где искать алмазы на Земле и в небе. Лекция "Трибуна ученого" пройдет в 19.30 в Большом Звездном зале.

"Исследователи выяснили, что алмазы можно искать не только в разнообразных породах земных глубин, но и на других объектах космоса. Впрочем, алмазы представляют ценность не только как дорогостоящие недра, – они дают возможность предложить новые гипотезы эволюции планет Солнечной системы и планеты Земля, в частности", – говорится в сообщении.

На лекции можно узнать, какие это гипотезы, чем помогут ученым новые исследования, и есть ли шанс у землян добывать алмазы на других планетах.

Прочитает лекцию доктор геолого-минералогических наук, профессор Геологического факультета МГУ, директор Минералогического музея имени Ферсмана, академик РАЕН, Лауреат Премии правительства России в области науки и техники, Лауреат Премии имени академика Ферсмана Российской академии наук, крупнейший специалист по минералогии кимберлитов и алмазов Виктор Константинович Гаранин.

Возрастное ограничение: 12+.

Напомним, постоянные посетители Московского планетария могут получить скидку на билеты. Так, постоянным гостям предлагается поучаствовать в акции "Космическая одиссея", благодаря которой можно получить скидку на билеты в Большой звездный зал. Акция проводится с 1 августа по 31 октября.

В рамках акции посетитель получает скидку при разовой покупке трех билетов на разные фильмы в Большой Звездный зал. Все три билета могут быть приобретены на один день или на разные дни в течение месяца.