Посетители музея Московского планетария смогут платить за вход "Тройкой"

Фото: m24.ru

Оплатить посещение интерактивного музея "Лунариум" в Московском планетарии можно будет картой "Тройка", сообщила замглавы департамента транспорта Алина Бисембаева на пресс-конференции.

"С сегодняшнего дня в интерактивный музей планетария "Лунариум" можно пройти по карте "Тройка". Карта очень популярна, мы раздали уже 5 миллионов штук", – сказала Бисембаева.

Она также уточнила, что департамент планирует запустить подобную услугу и в парке Горького.

С августа текущего года по карте "Тройка" можно пройти в Московский зоопарк. Оплата производится в соответствии со стоимостью входного билета (для взрослых 400 рублей по будням и 500 рублей в выходные и праздничные дни). Одной картой можно оплатить только один входной билет.

Зоопарк стал первым культурно-развлекательным объектом, участвующим в проекте по расширению функционала карты "Тройка" в городской среде.

Транспортная карта "Тройка" объединяет в себе электронный кошелек и возможность записи всех видов билетов на метро, монорельсовую железную дорогу, автобус, троллейбус и трамвай. Также расплатиться картой также можно за поездки на пригородных электричках и поездах "Аэроэкспресс".

Как пополнить карту "Тройка"

Одна поездка по тарифу "Электронный кошелек" на метро стоит 30 рублей, на наземном транспорте – 29 рублей. По тарифу "90 минут" одна поездка на наземном транспорте и метро обойдется в 46 рублей.

При записи билетов "Единый" на карту, с нее будут списываться поездки – также как с картонных билетов.

В настоящее время более пяти миллионов человек используют карту "Тройка" для ежедневных поездок. С помощью этого универсального билетного носителя удалось значительно сократить очереди в билетные кассы.

Ранее m24.ru сообщало, что весной 2016 года появится возможность привязать карту "Тройка" к номеру мобильного телефона, кодовому слову или ФИО. Эта функция поможет восстановить карту в случае ее потери.

Напомним, в этом году были расширены возможности удаленного пополнения карты "Тройка". Внести деньги на проездной можно при помощи платежных терминалов, SMS, интернет-банка и на официальном сайте карты. Помимо этого, пополнить счет могут клиенты банка "Открытие", а также абоненты МТС с помощью сервиса "Легкий платеж".