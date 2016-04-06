В Московском планетарии появится "Темная Вселенная"

Фото предоставлено пресс-службой Московского планетария

9 апреля в Московском Планетарии состоится премьера полнокупольного шоу "Темная Вселенная" и программы "Звездное небо над нами".

Зрителям предложат познакомиться с уголками Вселенной, расположенными на расстоянии ста миллионов световых лет от Земли. Гостям расскажут, как ученые делают открытия, что такое космический микроволновый фон, в связи с чем ускоряется расширение Вселенной и многое другое.

Посетители также узнают, что представляет собой темная материя и из-за чего произошел Большой взрыв, общепринятая космологическая модель, которая описывает раннее развитие Вселенной.