06 апреля 2016, 15:42

Культура

В Московском планетарии появится "Темная Вселенная"

Фото предоставлено пресс-службой Московского планетария

9 апреля в Московском Планетарии состоится премьера полнокупольного шоу "Темная Вселенная" и программы "Звездное небо над нами".

Зрителям предложат познакомиться с уголками Вселенной, расположенными на расстоянии ста миллионов световых лет от Земли. Гостям расскажут, как ученые делают открытия, что такое космический микроволновый фон, в связи с чем ускоряется расширение Вселенной и многое другое.

Посетители также узнают, что представляет собой темная материя и из-за чего произошел Большой взрыв, общепринятая космологическая модель, которая описывает раннее развитие Вселенной.

Дата: с 9 апреля

Место: Московский Планетарий, ул.Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1

Московский планетарий программа время с детьми

