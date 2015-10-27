На сцене Московского мюзик-холла вновь поставили мюзикл "ЯРЪ"

С 11 ноября в программе Московского мюзик-холла снова появится отечественный мюзикл "ЯРЪ" в обновленной трактовке. Оригинальный сюжет мюзикла "ЯРЪ", написан в жанре трагифарса основан на классических русских романсах, таких как: "Очи черные", "Не уходи, побудь со мною", "Гори, гори моя Звезда".

Хореографом-постановщиком одного из номеров стал – заслуженный деятель искусств Российской Федерации, президент балетного фестиваля "Гран Па" Гедиминас Таранда. Российский артист балета, солист Большого театра, руководитель известного во всем мире "Имперского балета", а в качестве педагога по вокалу к работе над мюзиклом была привлечена заслуженная артистка России Наталья Трихлеб. В мюзикле задействованы не только известные актеры жанра, такие как: Андрей Белявский, Андрей Богданов, Елена Газаева, Виктор Есин и т.д., но и финалист первого сезона шоу "Голос" Андрей Цветков, а также обладательница премии "Золотой Граммофон" Евгения Отрадная.

Лейтмотивом мюзикла стала фраза одного из персонажей: "Любовь нельзя купить, но можно дорого за нее заплатить!" Действия спектакля разворачиваются в 1918 году: в самый роскошный московский ресторан "ЯРЪ" приезжает богатый купец Стодушный с целью выкупить с аукциона лучшую певицу ресторана – цыганку Зарину, но в борьбу за сердце молодой красавицы вступает юный официант Люблен…